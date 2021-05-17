Гвардиола назвал лучший способ подготовится к финалу Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что победы в двух оставшихся матчах Премьер-Лиги будут лучшим способом для его команды подготовиться к финалу Лиги Чемпионов.

Уже через 12 дней "Сити" выйдет на поле "Драгау" в Порту, чтобы в противостоянии с "Челси" определить победителя Лиги Чемпионов.



Однако Гвардиола не хочет, чтобы его команда думала о финале раньше времени, ведь "Сити" еще предстоит сыграть против "Брайтона" и "Эвертона" на этой неделе.



"После матча с "Эвертоном" у нас будет шесть дней на подготовку к финалу, и вот тогда мы уделим внимание деталям, но сейчас мы готовимся к "Брайтону" точно так же, как это делали весь сезон".



"Готовясь наилучшим образом к "Брайтону", мы готовимся наилучшим образом к финалу. Я практически уверен, что мы не будем готовы к финалу Лиги Чемпионов, если не подготовимся хорошо к "Брайтону" и "Эвертону".



"Важно понимать, на чем ты должен быть сосредоточен. Я ни на секунды не думаю о "Челси" — мы должны быть сосредоточены на "Брайтоне" и на том, чтобы выиграть этот ближайший матч. Это будет лучшей подготовкой к финалу".



"После этого, в заключительные пять-шесть дней, мы сосредоточимся на том, что нам нужно сделать против "Челси" в финале".



"После матча с "Ньюкаслом" мы сделали два дня выходных, и я сказал игрокам, чтобы они провели время с друзьями и родными, не думая о футболе".



"Я не сомневаюсь, что после этого игроки полностью сосредоточены на том, чтобы выиграть три оставшихся матча сезона", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.