Гвардиола назвал лучший способ подготовится к финалу Лиги Чемпионов

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что победы в двух оставшихся матчах Премьер-Лиги будут лучшим способом для его команды подготовиться к финалу Лиги Чемпионов.

Уже через 12 дней "Сити" выйдет на поле "Драгау" в Порту, чтобы в противостоянии с "Челси" определить победителя Лиги Чемпионов.

Однако Гвардиола не хочет, чтобы его команда думала о финале раньше времени, ведь "Сити" еще предстоит сыграть против "Брайтона" и "Эвертона" на этой неделе.

"После матча с "Эвертоном" у нас будет шесть дней на подготовку к финалу, и вот тогда мы уделим внимание деталям, но сейчас мы готовимся к "Брайтону" точно так же, как это делали весь сезон".

"Готовясь наилучшим образом к "Брайтону", мы готовимся наилучшим образом к финалу. Я практически уверен, что мы не будем готовы к финалу Лиги Чемпионов, если не подготовимся хорошо к "Брайтону" и "Эвертону".

"Важно понимать, на чем ты должен быть сосредоточен. Я ни на секунды не думаю о "Челси" — мы должны быть сосредоточены на "Брайтоне" и на том, чтобы выиграть этот ближайший матч. Это будет лучшей подготовкой к финалу".

"После этого, в заключительные пять-шесть дней, мы сосредоточимся на том, что нам нужно сделать против "Челси" в финале".

"После матча с "Ньюкаслом" мы сделали два дня выходных, и я сказал игрокам, чтобы они провели время с друзьями и родными, не думая о футболе".

"Я не сомневаюсь, что после этого игроки полностью сосредоточены на том, чтобы выиграть три оставшихся матча сезона", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 649

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  1. arhangel777 17.05.2021 19:24 # arhangel777
    Топарь жуткий! Лучший из действующих тренеров!
    C’mon City!!!

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  2. francois 17.05.2021 18:21 # francois
    Какой же ты безграмотный, Михужло.

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  3. firmino9 17.05.2021 18:12 # firmino9
    Я ни на секунды не думаю о "Челси" — мы должны быть сосредоточены на "Брайтоне

    Шарлатан в деле))))))))

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  4. asnural 17.05.2021 18:07 # asnural
    Лысый палец Леву понюхать дать хочет

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