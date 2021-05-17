Лено: "Не собираюсь бежать из "Арсенала"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено повторно заверил, что не собирается уходить с "Эмирейтс".

В этом сезоне к игре Лено нередко возникали претензии, а в прессе даже появились слухи, что летом "Арсенал" может продать Бернда, особенно если тот не подпишет новый контракт.



Однако 29-летний немец связывает свое будущее с лондонским клубом, вместе с которым он надеется в будущем выиграть трофеи и вернуться в Лигу Чемпионов.



"Я не собираюсь никуда бежать, я хорошо себя чувствую здесь и хочу снова быть успешным с "Арсеналом"!



"Арсенал" — большой клуб, который в Германии крайне недооценивают. У "Арсенала" много фанатов по всему миру".



"У меня остается еще два года по контракту, и я надеюсь снова выступить с "Арсеналом" в Лиге Чемпионов", — сообщил Лено Sport1.