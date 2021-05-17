Сульшер надеется, что фанаты не испортят матч с "Фулхэмом" своими протестами

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду, что фанаты не испортят проведение домашнего матча против "Фулхэма" во вторник.

С сегодняшнего дня решением британского правительства можно проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе при зрителях, пускай и с ограниченной вместимостью.



Таким образом, во вторник "Олд Траффорд" сможет принять 10,000 фанатов, и Сульшер надеется, что в заключительном домашнем матче сезона болельщики на время забудут о своем противостоянии с владельцами клуба Глэйзерам и поддержат команду.



"Мы очень, очень долго ждали возвращения фанатов. Конечно, в паре последних матчей — особенно с "Ливерпулем" из-за протестов — было неприятно наблюдать отсутствие сплоченности в клубе, между фанатами и командой".



"Поэтому, конечно, мы надеемся, что во вторник будет позитивный день. День, когда мы будем вместе, проведем хороший футбольный матч, потому что в этом и заключается моя работа — готовить команду хорошо играть. Надеюсь, фанаты получат удовольствие от этого".



"Это важно, чтобы нашим фанатам нравилось быть вместе с нами. Настроение внутри любого клуба и отношения между командой и фанатами имеют огромное влияние на то, что происходит на поле".



"Все игроки — человеческие создания, и мы отреагируем позитивным образом на возвращение наших фанатов. Они всегда придавали нам дополнительную энергию, и я надеюсь, игроки порадуют фанатов".



"На этом мы и должны сосредоточиться. Это будет важный для нас матч в данном отношении. Я вспоминаю последний матч против "Манчестер Сити" при зрителях, и то была лучшая атмосфера, что я когда-либо ощущал на "Олд Траффорд" в рамках чемпионат".



"Мы надеемся, что атмосфера будет позитивной, когда фанаты вернутся", — цитирует Сульшера Sky Sports.