"Лестер" извинился перед "Челси" за Амарти

Даниэль Амарти "Лестер" извинился перед "Челси" за поступок своего защитника Даниэля Амарти, проявившего неуважение к лондонскому клубу.

В минувшую субботу "Лестер" одержал победу 0:1 над "Челси" в финале Кубка Англии, а Амарти на поле "Уэмбли" так и не появился.

После финального свистка "лисы" принялись бурно праздновать первый в истории своего клуба Кубок Англии, и в какой-то момент Даниэль перешел черту.

Находясь в раздевалке, 26-летний ганец взял чужой вымпел, которыми команды обменялись перед матчем, и небрежно швырнул его через плечо.

Как сообщает Sky Sports, позже "Лестер" провел беседу со своим игроком, а также извинился перед "Челси". Эти извинения были приняты "синими".


Метки Амарти, видео, Кубок Англии, Лестер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1932

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 17.05.2021 16:00 # sisyazavr
    Нормальное чувство, когда за тебя извиняется весь твой клуб.

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  2. chelsea-69 17.05.2021 15:57 # chelsea-69
    Белого натурала забанили бы на год и штрафанули нехило. Ссыкливое фа

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  3. bergkamp-1886 17.05.2021 15:55 # bergkamp-1886
    конечно паренек не красиво поступил, в любом раскладе нужно проявить уважение к сопернику надеюсь скоро карма достанет его

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  4. chr1s8rown 17.05.2021 15:54 # chr1s8rown
    https://unistor.su/catalog/aksessuary_dlya_tualeta/garnitury_ershi_nakopiteli_dlya_tualetnoy_bumagi/unistor_chelsea_derzhatel_dlya_tualetnoy_bumagi_na_4_1_rulona/
    Туалетная бумага левел ап на держатель бумаги

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  5. mancityman 17.05.2021 15:40 # mancityman
    Обоссали синюю помойку шленче.

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  6. cristean2 17.05.2021 15:34 # cristean2
    Этот идиот специально мотивирует игроков Челси на матч за право играть в ЛЧ?

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  7. asnural 17.05.2021 15:33 # asnural
    Терри прикиньте придет туда главным тренером....

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  8. yamateh 17.05.2021 15:32 # yamateh
    Типичная безмозглая нигга. На тупых не обижаются

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  9. asnural 17.05.2021 15:31 # asnural
    Забыл как озар сделал этих чмошниклв чемпионами

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  10. kler 17.05.2021 15:18 # kler
    фу какой позор
    не отмыться теперь дoлбоебу, зачем он этот кусок синей туалетной бумаги в руки взял ?

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  11. superglor 17.05.2021 15:16 # superglor
    Где тут неуважение? Я бы этой грязной тряпкой даже зад побрезговал подтирать.

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  12. gary47 17.05.2021 15:14 # gary47
    Гопнинк-миллионер из подворотни

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  13. alexomck 17.05.2021 15:07 # alexomck
    потом, за кадром, пол помыли этой тряпкой, вестимо:)

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  14. suddenly 17.05.2021 15:03 # suddenly
    >>Эти извинения были приняты "синими".

    Всё понятно - терпилы.

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