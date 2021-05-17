"Лестер" извинился перед "Челси" за Амарти

"Лестер" извинился перед "Челси" за поступок своего защитника Даниэля Амарти, проявившего неуважение к лондонскому клубу.

В минувшую субботу "Лестер" одержал победу 0:1 над "Челси" в финале Кубка Англии, а Амарти на поле "Уэмбли" так и не появился.



После финального свистка "лисы" принялись бурно праздновать первый в истории своего клуба Кубок Англии, и в какой-то момент Даниэль перешел черту.



Находясь в раздевалке, 26-летний ганец взял чужой вымпел, которыми команды обменялись перед матчем, и небрежно швырнул его через плечо.



Как сообщает Sky Sports, позже "Лестер" провел беседу со своим игроком, а также извинился перед "Челси". Эти извинения были приняты "синими".



