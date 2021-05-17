"Лестер" извинился перед "Челси" за Амарти
"Лестер" извинился перед "Челси" за поступок своего защитника Даниэля Амарти, проявившего неуважение к лондонскому клубу.
В минувшую субботу "Лестер" одержал победу 0:1 над "Челси" в финале Кубка Англии, а Амарти на поле "Уэмбли" так и не появился.
После финального свистка "лисы" принялись бурно праздновать первый в истории своего клуба Кубок Англии, и в какой-то момент Даниэль перешел черту.
Находясь в раздевалке, 26-летний ганец взял чужой вымпел, которыми команды обменялись перед матчем, и небрежно швырнул его через плечо.
Как сообщает Sky Sports, позже "Лестер" провел беседу со своим игроком, а также извинился перед "Челси". Эти извинения были приняты "синими".
17.05.2021 15:00
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Последние комментарии:
Нормальное чувство, когда за тебя извиняется весь твой клуб.
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Белого натурала забанили бы на год и штрафанули нехило. Ссыкливое фа
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конечно паренек не красиво поступил, в любом раскладе нужно проявить уважение к сопернику надеюсь скоро карма достанет его
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Туалетная бумага левел ап на держатель бумаги
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Обоссали синюю помойку шленче.
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Этот идиот специально мотивирует игроков Челси на матч за право играть в ЛЧ?
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Терри прикиньте придет туда главным тренером....
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Типичная безмозглая нигга. На тупых не обижаются
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Забыл как озар сделал этих чмошниклв чемпионами
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фу какой позор
не отмыться теперь дoлбоебу, зачем он этот кусок синей туалетной бумаги в руки взял ?
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Где тут неуважение? Я бы этой грязной тряпкой даже зад побрезговал подтирать.
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Гопнинк-миллионер из подворотни
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потом, за кадром, пол помыли этой тряпкой, вестимо:)
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>>Эти извинения были приняты "синими".
Всё понятно - терпилы.
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