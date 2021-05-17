Саутгейт не собирается брать Александер-Арнольда на Евро-2020
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, вероятно, не получит места в заявке сборной Англии на Чемпионат Европы, несмотря на улучшение своей формы.
Напомним, главный тренер англичан Гарет Саутгейт неожиданно не вызвал Александер-Арнольда на отборочные матчи к ЧМ-2022 в марте, чем привел в недоумение многих болельщиков и своего коллегу Юргена Клоппу.
Связано это с невызовом в национальную команду или нет, но в последние недели Трент улучшил свою игру. Накануне именно 22-летний англичанин исполнил подачу того самого углового, когда голкипер Алиссон забивал победный гол "Ливерпуля" против "Вест Бромвича".
Однако The Athletic утверждает, что поездка Александер-Арнольда на Евро-2020 по-прежнему маловероятна. Только травмы конкурентов или внезапное изменение настроения Саутгейта могут помочь Гарету.
Для Саутгейта это вопрос тактики. Гарет до сих пор имеет претензии к игре Александер-Арнольда в обороне, предпочитая на его позиции более надежных Кайла Уолкера и Кирана Триппьера. Также стучится в дверь сборной Рис Джеймс.
17.05.2021 14:00
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Трипьера)) 98 навесов - 5 точных, в отборе хуже далота
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Слабейший и переоцененный футболист
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Нам же лучше
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Спасибо тебе , Гарет!
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Блеа отличная новость. Отдохнет хоть
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