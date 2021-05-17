Сульшер считает, что МЮ больше всего страдал от отсутствия фанатов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил мнение, что его команда больше всех в Премьер-Лиге страдала от отсутствия фанатов на трибунах.

Не считая недавнего прорыва фанатов во время акции протеста против Глэйзеров, в ближайший вторник "Олд Траффорд" впервые за более чем год примет болельщиков, которые придут на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".



Это будет последний домашний матч для "Юнайтед" в сезоне 2020/21, и Сульшер рад, что жизнь постепенно возвращается в норму.



"Думаю, именно нашей команде больше всего не хватало фанатов. Об этой пандемии напишут книги, где все будет подтверждено цифрами. Будет интересно почитать. Но мы и без этого чувствуем, как сильно нам не хватало фанатов и как сильно это исказило наши результаты. Это нечто неслыханное — одержать побед на выезде больше, чем дома".



"Когда играешь на глазах 76,000 людей, то "Олд Траффорд" становится абсолютно волшебным местом. Ты играешь с этим дополнительными адреналином, энтузиазмом и воодушевлением, которые тебе придают фанаты. Они словно засасывают мяч на "Стретфорд Энд" (трибуну за воротами). Фанаты помогали нам так много раз".



"Конечно, 10,000 — это не 76,000, но это все равно большое количество людей, которые будут поддерживать нас, и это очень поможет", — сообщил Сульшер Sky Sports.