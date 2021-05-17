Сульшер считает, что МЮ больше всего страдал от отсутствия фанатов
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил мнение, что его команда больше всех в Премьер-Лиге страдала от отсутствия фанатов на трибунах.
Не считая недавнего прорыва фанатов во время акции протеста против Глэйзеров, в ближайший вторник "Олд Траффорд" впервые за более чем год примет болельщиков, которые придут на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".
Это будет последний домашний матч для "Юнайтед" в сезоне 2020/21, и Сульшер рад, что жизнь постепенно возвращается в норму.
"Думаю, именно нашей команде больше всего не хватало фанатов. Об этой пандемии напишут книги, где все будет подтверждено цифрами. Будет интересно почитать. Но мы и без этого чувствуем, как сильно нам не хватало фанатов и как сильно это исказило наши результаты. Это нечто неслыханное — одержать побед на выезде больше, чем дома".
"Когда играешь на глазах 76,000 людей, то "Олд Траффорд" становится абсолютно волшебным местом. Ты играешь с этим дополнительными адреналином, энтузиазмом и воодушевлением, которые тебе придают фанаты. Они словно засасывают мяч на "Стретфорд Энд" (трибуну за воротами). Фанаты помогали нам так много раз".
"Конечно, 10,000 — это не 76,000, но это все равно большое количество людей, которые будут поддерживать нас, и это очень поможет", — сообщил Сульшер Sky Sports.
17.05.2021 13:00
Просмотров: 673
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Они словно засасывают мяч на "Стретфорд Энд" (трибуну за воротами). Фанаты помогали нам так много раз".
Да особенно когда в 2011 играли с МС 1-6
(ответить)
азиатских туристов, весь матч сидящих в телефонах, вам конечно очень не хватало
(ответить)
Засасывает вечно что то
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий