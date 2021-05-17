Коул советует Тухелю не выпускать Жоржиньо на финал Лиги Чемпионов
Бывший игрок "Челси" Джо Коул посоветовал главному тренеру "синих" Томасу Тухелю не использовать полузащитника Жоржиньо в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
Прошлая неделя выдалась кошмарной для Жоржиньо, чей неосмотрительный пас назад привел к пропущенному голу от "Арсенала" в Премьер-Лиге. А в субботу экс-полузащитник "Наполи" провалил финал Кубка Англии против "Лестера".
Анализируя игру Жоржиньо на "Уэмбли", Коул пришел к выводу, что в данный момент итальянец бразильского происхождения является слабым звеном в команде Тухеля.
"В его игре есть определенные пробелы, и гол Тилеманса показывает один из них. Его ноги недостаточно быстрые, чтобы поспевать везде самому, поэтому он пытается командовать окружающими его игроками".
"В этом он всегда будет уязвим. Я не переживаю насчет его ляпа против "Арсенала" — такие голы очень редки, но в его игре это происходит слишком часто".
"Думаю, Томас Тухель, размышляя о финале Лиги Чемпионов, должен понять, что не может оставить Жоржиньо на растерзание Фила Фодена или Рияда Махреза".
"Я не умаляю гол Тилеманса, но когда ты играешь на этой оборонительной позиции, в первую очередь ты должен предотвращать такого рода прорывы, и Жоржиньо этого не делал".
"Тухелю нужно принять большое решение — не только на вторник (против "Лестера" в Премьер-Лиге), но и на финал Лиги Чемпионов. Жоржиньо потрясающе действует с мячом, но в его игре есть дыры", — сообщил Коул в эфире BT Sport.
17.05.2021 12:00
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Я бы посоветовал Тухелю отдать руководство командой своему ассистенту, а самому сесть на травку в позе лотоса и медитировать.
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А я бы посоветовал тухлому томату сделать своей Сисси анальный фистинг и снятся с финала Лиги Чемпионов. Это хотя бы спасет обоссаных глиномесов от унижения Пепкой хе хе хе хе хе
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