Коул советует Тухелю не выпускать Жоржиньо на финал Лиги Чемпионов

Бывший игрок "Челси" Джо Коул посоветовал главному тренеру "синих" Томасу Тухелю не использовать полузащитника Жоржиньо в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Прошлая неделя выдалась кошмарной для Жоржиньо, чей неосмотрительный пас назад привел к пропущенному голу от "Арсенала" в Премьер-Лиге. А в субботу экс-полузащитник "Наполи" провалил финал Кубка Англии против "Лестера".



Анализируя игру Жоржиньо на "Уэмбли", Коул пришел к выводу, что в данный момент итальянец бразильского происхождения является слабым звеном в команде Тухеля.



"В его игре есть определенные пробелы, и гол Тилеманса показывает один из них. Его ноги недостаточно быстрые, чтобы поспевать везде самому, поэтому он пытается командовать окружающими его игроками".



"В этом он всегда будет уязвим. Я не переживаю насчет его ляпа против "Арсенала" — такие голы очень редки, но в его игре это происходит слишком часто".



"Думаю, Томас Тухель, размышляя о финале Лиги Чемпионов, должен понять, что не может оставить Жоржиньо на растерзание Фила Фодена или Рияда Махреза".



"Я не умаляю гол Тилеманса, но когда ты играешь на этой оборонительной позиции, в первую очередь ты должен предотвращать такого рода прорывы, и Жоржиньо этого не делал".



"Тухелю нужно принять большое решение — не только на вторник (против "Лестера" в Премьер-Лиге), но и на финал Лиги Чемпионов. Жоржиньо потрясающе действует с мячом, но в его игре есть дыры", — сообщил Коул в эфире BT Sport.