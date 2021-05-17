Рияд Махрез хочет завершить карьеру в "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез заявил о своем желании завершить карьеру в клубе с "Этихад".

За без малого три сезона в "Сити" Махрез завоевал два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги, своей игрой сполна оправдав те 60 миллионов фунтов, которые "горожане" заплатили за него "Лестеру".



От контракта Рияда остается еще два года, однако 30-летний алжирец открыт к новой сделке, которая позволит ему повесить бутсы на гвоздь в "Сити". Возвращаться во Францию, где ему довелось поиграть за "Гавр", вингер не планирует.



"Мое будущее? Я очень хорошо чувствую себя в "Манчестер Сити". У меня не желания засматриваться на что-либо другое. Я пока не знаю, какой будет моя ситуация. Но я счастлив в этом городе, и я там, где хочу быть".



"Завершить карьеру в "Марселе"? Нет, это не то, о чем я помышляю. Я хочу завершить свою карьеру в Англии, а конкретно — в "Манчестер Сити". "Марсель" я не рассматриваю", — сообщил Махрез RMC.