Рияд Махрез хочет завершить карьеру в "Сити"

Рияд Махрез Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез заявил о своем желании завершить карьеру в клубе с "Этихад".

За без малого три сезона в "Сити" Махрез завоевал два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги, своей игрой сполна оправдав те 60 миллионов фунтов, которые "горожане" заплатили за него "Лестеру".

От контракта Рияда остается еще два года, однако 30-летний алжирец открыт к новой сделке, которая позволит ему повесить бутсы на гвоздь в "Сити". Возвращаться во Францию, где ему довелось поиграть за "Гавр", вингер не планирует.

"Мое будущее? Я очень хорошо чувствую себя в "Манчестер Сити". У меня не желания засматриваться на что-либо другое. Я пока не знаю, какой будет моя ситуация. Но я счастлив в этом городе, и я там, где хочу быть".

"Завершить карьеру в "Марселе"? Нет, это не то, о чем я помышляю. Я хочу завершить свою карьеру в Англии, а конкретно — в "Манчестер Сити". "Марсель" я не рассматриваю", — сообщил Махрез RMC.


Метки Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 17.05.2021 11:58 # arhangel777
    Топарь! За 3 года наклепал себе трофеев на внутренней арене, как некоторые и одного за всю карьеру не могут поднять.
    C’mon City!!!

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  2. mcfc-fantactic 17.05.2021 11:47 # mcfc-fantactic
    Осталось в финале разъе, бать синюю помойку чулси. Король!

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  3. mancityman 17.05.2021 11:07 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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