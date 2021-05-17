Семь вещей, что мы узнали в 36-м туре

После 36-го тура Премьер-Лиги на две вакантные позиции в топ-4 реалистично могут рассчитывать только три команды. Прошедшие матчи получили богатыми на события, из которых мы выделим главные.





С "Ньюкаслом" стало веселее



В пятницу Стив Брюс получил награду лучшему менеджеру апреля после того, как серия определяющих результатов позволила "Ньюкаслу" сохранить место в Премьер-Лиге. Сыграть лучше, чем с "Лестером" неделей ранее, было сложно, но "сороки" постарались. И выдали отличное выступление в матче с "Манчестер Сити".



"Горожане" проводили свой первый матч после завоевания титула, и только во второй раз в этом сезоне позволили сопернику забить трижды. "Ньюкасл" владел мячом меньше 20 процентов игрового времени, но контратаки хозяев были острыми и неслучайно привели сразу к двумя пенальти.



Несмотря на такую результативность "Ньюкасла", класс игроков "Сити" взял свое, и особенно отличился Ферран Торрес. Хет-трик испанца, забившего один шикарный и два очень хороших гола, заставляет верить, что в следующем сезоне он выйдет на первые роли. "Ньюкасл" предсказать сложно, но сейчас с ним стало заметно веселее.



"Фулхэм" свой сезон закончил



Судя по комментариям Скотта Паркера и слухам вокруг клуба, расставание тренера с "Фулхэмом" в ближайшее время очень вероятно. После вылета из Премьер-Лиги Паркер хочет рассмотреть варианты, а руководство лондонцев не очень довольно публичными высказываниями менеджера.



Не очень хочет играть и команда. "Саутгемптону" лондонцы проиграли безоговорочно, а единственным вдохновением стал гол дебютанта Фабио Карвальо. У "Фулхэма" хорошая молодежь, но очень много арендованных игроков, уже не связывающих свое будущее с клубом. По сути, свой сезон команда уже завершила, в то время как "Саутгемптон" под конец пробудился. Подопечные Ральфа Хазенхюттля, даже не используя Ингса, во второй раз за неделю победили и забили три мяча.



"Челси" еще ничего себе не гарантировал



Стабильность команды Томаса Тухеля на протяжении трех месяцев впечатляла, но "Челси" все еще может остаться ни с чем. С поражением от "Лестера" в финале Кубка Англии ушел один шанс на трофей, с поражением от "Арсенала" в мид-уик — пошатнулись шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



"Челси" в четверке, ситуация пока под контролем, но следующий матч с "Лестером" — встреча, которую лондонцы обязаны выигрывать. Команда Тухеля долго специализировалась на минимальных победах, но оказалось, что удача в таких встречах может быть и на стороне соперника — да еще и в ключевой момент. Возможен как большой триумф, так и полное разочарование. Не выиграв у "Лестера" во вторник и у "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов, "синие" останутся без трофеев и, возможно, даже без Лиги Чемпионов.



"Лестер" в шаге от большого успеха



Небольшое преимущество над "Челси" имеет команда Брендана Роджерса, для которой последняя неделя была прямо противоположной. "Лестеру" повезло со сложным графиком "Манчестер Юнайтед", который заставил Оле Гуннара Сульшера выпустить резервистов. Не без проблем, но "лисы" одержали победу на "Олд Траффорд", которая частично перекрыла последние неудачи.



Победа в Кубке Англии — событие самостоятельное. Если "Лестер" снова упустит место в Лиге Чемпионов, у него уже будет трофей, завоеванный ровно через пять лет после чемпионского титула. Команда Роджерса, которую часто обвиняют в недостатке характера, показала его лучшим образом. Она выиграла финал, не играя в свой лучший футбол. Впереди у "Лестера" еще два финала. С "Челси" и "Тоттенхэмом" желательно брать четыре очка.



"Вест Хэм" в Лигу Чемпионов не попадает



Большим ударом по шансам "Вест Хэма" стало поражение от "Эвертона" неделю назад. Но осечка "Челси" позволяла возродить шансы в теории, взяв три очка на поле "Брайтона". Команда Грэма Поттера критически в очках не нуждается — разве что не хочет остаться последней среди тех, кто не вылетел.



"Брайтон" провел плохой поединок, хотя сознательно отдал инициативу сопернику, привыкшему играть на контратаках. Наличие плана не привело к его реализации, но "Вест Хэму" было ненамного легче. Команда Дэвида Мойеса атаковала рывками, у нее были моменты, но гол случился уже под занавес — и после того, как забил соперник.



Потеряв еще два очка, "Вест Хэм", по сути, лишился шансов на попадание в Лигу Чемпионов. Квалификация в другие европейские турниры тоже будет успехом, но сами они вряд ли подарят лондонцам долгие воспоминания.



"Ливерпуль" еще борется



Несмотря на вылет команды, Сэм Эллардайс точно был рад еще раз огорчить "Ливерпуль", поддержав свою тренерскую честь. Настроена была и его команда. Пока гости стадиона "Хоторнс" просыпались, "Вест Бромвич" пошел в наступление и забил быстрый мяч. Впервые оставив в запасе Мбайе Дианье и выпустив Хэла Робсон-Кану, Эллардайс получил от валлийца первый за три года гол в Премьер-Лиге.



"Ливерпулю" удалось быстро отыграться, но команда Юргена Клоппа была на грани краха конца до последних минут. Ничья оставляла "Ливерпулю" только теоретические шансы попасть в Лигу Чемпионов, но на помощь пришел неожиданный герой. Гол Алиссона головой на последней минуте — пожалуй, самый эмоциональный момент сезона для команды. Возможно, также самый важный.



Впереди "Бернли" и "Кристал Пэлас". Футболистам "Ливерпулю" лучше сразу настраиваться на бой: отсутствие мотивации у соперника легкой победы не гарантирует.



"Эвертон" в Европе не сыграет



Учитывая все травмы, домашнюю форму и качество игры, борьба "Эвертона" за еврокубки до последних туров — это успех. Каким-то образом команде Карло Анчелотти удалось сохранить шансы, но они ушли с воскресным поражением от "Шеффилд Юнайтед". "Ирискам" нужно много удачи, чтобы подняться выше восьмого места.



На "Гудисон Парк" они победили в 2021 году только раз. Взять три очка здесь сумел даже "Шеффилд Юнайтед", оформивший свой первый выездной "клин-шит" за сезон. Свои моменты "Эвертон" вымучивал и на положительный результат не наиграл. Героем вечера стал 17-летний Даниэль Джеббисон. Впервые выйдя в старте, воспитанник "Юнайтед" забил на седьмой минуте матча. В этом сезоне он уже догнал по голам Оли Макберни и Оли Берка, а также обошел Лиса Муссе и Риана Брюстера.



Иван Громиков специально для FAPL.ru