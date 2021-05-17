"Боруссия" готова продать Санчо, но не Холанда

Дортмундская "Боруссия" готова продать вингера Джейдона Санчо, но нападающий Эрлинг Холанд останется в клубе.

Накануне "Боруссия" одержала важнейшую победу, обыграв "Майнц" со счетом 1:3 в рамках Бундеслиги. Этим результатом дортмундцы гарантировали себе путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Таким образом, "Боруссия" поправила свою финансовую ситуацию — опасения насчет возможной распродажи звезд вроде Санчо, Холанда и Джуда Беллингема миновали.



Теперь "Боруссия" может ограничиться продажей 21-летнего Санчо, у которого есть "джентльменское соглашение" с руководством немецкого клуба.



Как утверждает Daily Star, "Боруссия" готова принять "правильное предложение" по Джейдону, интерес к которому сохраняет "Манчестер Юнайтед", а вот Холанд задержится в Дортмунде еще на один сезон, пускай через год Эрлинга будет уже не продать так выгодно, как можно было бы этим летом.