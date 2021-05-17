Тухель уверен, что поражение в финале Кубка Англии не надломит "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что поражение в финале Кубка Англии против "Лестера" не надломит его команду.

Еще недавно Тухель чувствовал себя словно в сказке. У Томаса получалось абсолютно все: он вернул "Челси" в топ-4 Премьер-Лиги и достиг финалов Кубка Англии и Лиги Чемпионов.



Однако в минувшую субботу "синие" проиграли "Лестеру" в финале Кубка Англии, а если в ближайший вторник не смогут взять реванш у "лис" в Премьер-Лиге, то поставят под большой вопрос свое попадание в топ-4.



Кажется, что "Челси" за считанные дни рискует пустить свой сезон под откос, но Тухель верит, что его команда сможет собраться.



"Все в наших руках. Нас ждут два других финала. Мы оказались достаточно сильны, чтобы достичь финала Кубка Англии, поэтому, уверен, мы достаточно сильны, чтобы справиться с этой ситуацией".



"Таков наш вызов. Легко ли это? Нет. Но это весело, потому что ради таких моментов ты и трудишься. Могу сказать вам, что есть много команд, которые завидуют нашей ситуации".



"Нам нужно немного удачи, чтобы изменить положение вещей — мы никогда не лгали насчет этого. Мы говорили о важности удачи, когда постоянно побеждали, и это не изменилось. Поэтому, надеюсь, атмосфера не будет слишком негативной, потому что для этого нет причины".



"Не забывайте, что у нас достаточно лидеров, и это сильный коллектив, который заслуженно оказался в финале. У нас был сложный полуфинал, и мне кажется, мы заслуживали победу в финале".



"Мы способны принять поражение, как и то, что нам нужно улучшить некоторые моменты своей игры. Однако этой игры было достаточно для победы — нам просто не повезло".



"Когда ты располагаешь командой, которая достигла финала Лиги Чемпионов и поднялась с девятого места до борьбы за попадание в топ-4, то нет повода сомневаться в том, достаточно ли мы сильны, чтобы совладать с этой ситуацией", — цитирует Тухеля Daily Mirror.