Тилеманс близок к новому контракту с "Лестером"

После завоевания Кубка Англии полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс будет награжден новым контрактом.

Именно Тилеманс забил единственный гол в субботнем финале против "Челси" на "Уэмбли", обеспечив "Лестеру" первый в 137-летней истории клуба Кубок Англии.



Как сообщает The Telegraph, еще за несколько недель до финала "лисы" инициировали переговоры с Юри о новой сделке, и сейчас стороны находятся на пороге того, чтобы ударить по рукам.



Тилеманс, которому ранее в мае исполнилось 24 года, является ключевой фигурой для главного тренера Брендана Роджерса, приняв участие в 49 из 51 матча "Лестера" в этом сезоне. Продление сотрудничества с такого рода игроком, на которого облизываются европейские гранды, станет громким заявлением о намерениях со стороны клуба с "Кинг Пауэр".



С помощью нового контракта Тилеманс, чей действующий трудовой договор истекает через два года, сможет приблизиться по зарплате к многолетним лидерам "Лестера" в лице Джейми Варди и Каспера Шмейхеля.