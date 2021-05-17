Эллардайс: "Судейство стоило нам трех очков"

Рулевой "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс считает, что его команда проиграла "Ливерпулю" из-за плохой работы рефери Майка Дина и системы VAR.

Пропустив на исходе компенсированного времени от Алиссона, "Вест Бромвич" потерпел домашнее поражение со счетом 1:2. Однако главные для Большого Сэма моменты в матче случились раньше.



Эллардайс недоволен отмененным голом Кайла Бартли при счете 1:1, а также считает, что Дин ошибся, присудив "Ливерпулю" штрафной удар незадолго до гола Мохамеда Салаха — там рефери случайно преградил путь Фабиньо, но назначил не свободный, как то предписано правилами.



"Сложно смириться с таким результатом после того, что ты сделал. Мы не хотели упустить результат, но отнял его от нас не "Ливерпуль", а судейские решения. К сожалению, дважды судейские решения были против нас".



"В случае с первым голом рефери должен был назначить свободный, а не штрафной. Это явный ляп, если придерживаться правил. Затем мы забили гол, который был отменен VAR. Не нужно этой чепухи про то, что наш игрок перекрывал обзор голкиперу. Он был в двух с половиной метрах от него. Это просто нелепое решение".



"Еще до матча я говорил, что нам нужно немного удачи, нам нужно сыграть в отличный футбол. Но рефери и VAR пошли против нас в двух случаях, и это главная причина, почему мы проиграли матч сегодня", — цитирует Эллардайса Sky Sports.