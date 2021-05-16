Садио Мане извинился перед Клоппом
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане извинился перед главным тренером Юргеном Клоппом за свое поведение после окончания матча против "Манчестер Юнайтед".
В минувший четверг "Ливерпуль" одержал победу 2:4 на "Олд Траффорд", а Мане, который лишь вышел на замену во втором тайме, отказался пожать руку Клоппа после финального свистка.
Как Юрген и обещал, он поговорил со своим подопечным, и тот признал свою неправоту, вернувшись в старт на воскресный матч против "Вест Бромвича".
"Да, мы поговорили, и он извинился. Все в порядке, и на этом точка", — сообщил Клопп Sky Sports.
16.05.2021 23:00
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негрила даже публично засал принести извинения.
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Вот это ладоха!
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