Садио Мане извинился перед Клоппом

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане извинился перед главным тренером Юргеном Клоппом за свое поведение после окончания матча против "Манчестер Юнайтед".

В минувший четверг "Ливерпуль" одержал победу 2:4 на "Олд Траффорд", а Мане, который лишь вышел на замену во втором тайме, отказался пожать руку Клоппа после финального свистка.



Как Юрген и обещал, он поговорил со своим подопечным, и тот признал свою неправоту, вернувшись в старт на воскресный матч против "Вест Бромвича".



"Да, мы поговорили, и он извинился. Все в порядке, и на этом точка", — сообщил Клопп Sky Sports.