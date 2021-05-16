Алиссон: "Я не могу быть счастливее, чем сейчас"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон поделился своей радостью от своего победного гола против "Вест Бромвича".

Именно Алиссон принес "Ливерпулю" победу на "Хоторнс", придя в чужую штрафную на розыгрыш углового на исходе компенсированного времени и став первым голкипером в истории мерсисайдского клуба, отличившимся в Премьер-Лиге.



После победы 1:2 игрок сборной Бразилии вспомнил о своем отце, который ушел из жизни в конце февраля.



"Меня переполняют эмоции. За последний месяц много всего произошло со мной и моей семьей, но футбол — это моя жизнь. Я играю футбол, сколько себя помню, и я начинал играть вместе с отцом".



"Надеюсь, он видел это. Уверен, он празднует вместе с Богом на его стороне".



"Иногда ты сражаешься, и у тебя не получается. Я был очень рад помочь команде, потому что мы сражаемся все вместе. Попасть в Лигу Чемпионов — важная цель для нас, потому что мы выиграли ее однажды, и все начинается с попадания туда".



"Поэтому я не могу быть счастливее, чем сейчас", — сообщил Алиссон Sky Sports.