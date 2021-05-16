Алиссон: "Я не могу быть счастливее, чем сейчас"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон поделился своей радостью от своего победного гола против "Вест Бромвича".

Именно Алиссон принес "Ливерпулю" победу на "Хоторнс", придя в чужую штрафную на розыгрыш углового на исходе компенсированного времени и став первым голкипером в истории мерсисайдского клуба, отличившимся в Премьер-Лиге.

После победы 1:2 игрок сборной Бразилии вспомнил о своем отце, который ушел из жизни в конце февраля.

"Меня переполняют эмоции. За последний месяц много всего произошло со мной и моей семьей, но футбол — это моя жизнь. Я играю футбол, сколько себя помню, и я начинал играть вместе с отцом".

"Надеюсь, он видел это. Уверен, он празднует вместе с Богом на его стороне".

"Иногда ты сражаешься, и у тебя не получается. Я был очень рад помочь команде, потому что мы сражаемся все вместе. Попасть в Лигу Чемпионов — важная цель для нас, потому что мы выиграли ее однажды, и все начинается с попадания туда".

"Поэтому я не могу быть счастливее, чем сейчас", — сообщил Алиссон Sky Sports.


Метки Алиссон, Вест Бромвич, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 21:00

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  1. liverpool888 16.05.2021 22:04 # liverpool888
    Кровью и потом, мать вашу, кровью и потом...
    Алиссон просто тигр! Спас пару раз команду от верных голов во втором тайме, а на последок показал зазвездившемуся трио как надо забивать.
    Салах не забил при выходе 1 на 1, Трент не забил с левой ноги в пяти метрах от ворот, Вейналдум не попал в девятку из убойной позиции. Я уже просто принял эту ничью. Но у Алиссона было другое мнение.
    До свидания, мерзкий Сэм.
    Гнать Шакири из клуба, я просто не понимаю смысла его содержания.
    Ещё 2 игры, 2 финала, простых матчей не будет, победы нам просто так никто не подарит.
    А результат матча Челси - Лестер может придать дополнительной мотивации.

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  2. jjflash68 16.05.2021 21:45 # jjflash68
    Allison is number One.

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  3. kos9k 16.05.2021 21:38 # kos9k
    Алиссон топарь, но бога нет

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  4. keremet 16.05.2021 21:14 # keremet
    Лучший!

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  5. mansoor 16.05.2021 21:02 # mansoor
    Тру манс это тебе привет от Аллисона))

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  6. suddenly 16.05.2021 21:01 # suddenly
    Будет эпично, если Ливерпуль так и не попадёт в ЛЧ на следующий сезон.

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