Алиссон: "Я не могу быть счастливее, чем сейчас"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон поделился своей радостью от своего победного гола против "Вест Бромвича".
Именно Алиссон принес "Ливерпулю" победу на "Хоторнс", придя в чужую штрафную на розыгрыш углового на исходе компенсированного времени и став первым голкипером в истории мерсисайдского клуба, отличившимся в Премьер-Лиге.
После победы 1:2 игрок сборной Бразилии вспомнил о своем отце, который ушел из жизни в конце февраля.
"Меня переполняют эмоции. За последний месяц много всего произошло со мной и моей семьей, но футбол — это моя жизнь. Я играю футбол, сколько себя помню, и я начинал играть вместе с отцом".
"Надеюсь, он видел это. Уверен, он празднует вместе с Богом на его стороне".
"Иногда ты сражаешься, и у тебя не получается. Я был очень рад помочь команде, потому что мы сражаемся все вместе. Попасть в Лигу Чемпионов — важная цель для нас, потому что мы выиграли ее однажды, и все начинается с попадания туда".
"Поэтому я не могу быть счастливее, чем сейчас", — сообщил Алиссон Sky Sports.
16.05.2021 21:00
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Кровью и потом, мать вашу, кровью и потом...
Алиссон просто тигр! Спас пару раз команду от верных голов во втором тайме, а на последок показал зазвездившемуся трио как надо забивать.
Салах не забил при выходе 1 на 1, Трент не забил с левой ноги в пяти метрах от ворот, Вейналдум не попал в девятку из убойной позиции. Я уже просто принял эту ничью. Но у Алиссона было другое мнение.
До свидания, мерзкий Сэм.
Гнать Шакири из клуба, я просто не понимаю смысла его содержания.
Ещё 2 игры, 2 финала, простых матчей не будет, победы нам просто так никто не подарит.
А результат матча Челси - Лестер может придать дополнительной мотивации.
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Allison is number One.
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Алиссон топарь, но бога нет
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Лучший!
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Тру манс это тебе привет от Аллисона))
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Будет эпично, если Ливерпуль так и не попадёт в ЛЧ на следующий сезон.
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