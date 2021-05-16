Сульшер готов к "тяжелому решению" насчет голкипера на финал Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что он готов к "тяжелому решению" насчет выбора голкипера на финал Лиги Европы.

Во второй половине этого сезона Сульшеру, наконец, удалось осуществить задуманное и сделать Дина Хендерсона первым номером "Юнайтед". Теперь уже Де Хеа вынужден довольствоваться практикой во второстепенных турнирах, включая Лигу Европы.



Согласно слухам, Де Хеа может покинуть "Юнайтед" грядущим летом, и в таком случае для Сульшера имеет смысл подумать о том, чтобы 26 мая выпустить Хендерсона против "Вильярреала". Как бы то ни было, Оле Гуннар не боится этого выбора.



"Это всегда сложно. Человеческая натура такова, что ты хочешь каждому дать опыт игры в финале, но ты можешь выбрать только 11 игроков. Тебе нужно принять ряд тяжелых решений и придерживаться их".



"У нас есть еще два матча в лиге, чтобы определиться с этими 11 игроками".



"Помню, однажды сэр Алекс пришел в мой номер в отеле, чтобы объяснить, почему я не сыграю в полуфинале. Но я все равно чувствовал себя причастным, и это же должны чувствовать мои игроки — они должны знать, что все они сыграли свою роль в нынешнем сезоне. Мы не смогли бы добиться этих результатов в нынешнем сезоне без вклада каждого из нашего состава".



"Выбор голкипера на финал — это отдельная история. Они оба сыграли примерно по 30 матчей, так что это, конечно, будет сложно. Но ряд других решений тоже будут сложными", — цитирует Сульшера Daily Mirror.