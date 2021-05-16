Сезон завершен для Диогу Жоты

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы стопы.

Жота был одним из лучших игроков в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувший четверг (2:4), записав на свое имя первый гол "красных".



Однако в этом же матче 24-летний португалец повредил свою стопу, о чем главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал перед воскресной игрой с "Вест Бромвичем".



"Ничего не бывает без ложки дегтя: мы победили "Манчестер Юнайтед", но у Диогу возникли кое-какие проблемы с костью".



"Это не слишком серьезно, но достаточно серьезно, чтобы завершить его сезон. Вот и все".



"Я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы кто-нибудь отправлялся на МРТ-обследование и возвращался бы со словами: "Это была только боль", — сообщил Клопп Sky Sports.