Сезон завершен для Диогу Жоты

Диогу Жота Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы стопы.

Жота был одним из лучших игроков в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувший четверг (2:4), записав на свое имя первый гол "красных".

Однако в этом же матче 24-летний португалец повредил свою стопу, о чем главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал перед воскресной игрой с "Вест Бромвичем".

"Ничего не бывает без ложки дегтя: мы победили "Манчестер Юнайтед", но у Диогу возникли кое-какие проблемы с костью".

"Это не слишком серьезно, но достаточно серьезно, чтобы завершить его сезон. Вот и все".

"Я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы кто-нибудь отправлялся на МРТ-обследование и возвращался бы со словами: "Это была только боль", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Жота, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 19:00

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  1. kos9k 16.05.2021 19:28 # kos9k
    Даже будучи травмированным забьет не меньше Вернера

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  2. true-manc 16.05.2021 19:03 # true-manc
    Отлично!

    Господь очень жёстко, но по делу карает портовых профурсеток! Надеюсь, рано или поздно весь состав ливерпула сломается, поскольку скузня заслуживает еще большего наказания за свои преступления (мошенничество с ВАР, симуляции, грубая игра, отскоки, липовые пенальти, жульнические розыгрыши угловых, картонка, распространение коронавируса, гавканье про гегемонию и т.д.).Пользователь получил предупреждение

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