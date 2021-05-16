Сезон завершен для Диогу Жоты
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы стопы.
Жота был одним из лучших игроков в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувший четверг (2:4), записав на свое имя первый гол "красных".
Однако в этом же матче 24-летний португалец повредил свою стопу, о чем главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал перед воскресной игрой с "Вест Бромвичем".
"Ничего не бывает без ложки дегтя: мы победили "Манчестер Юнайтед", но у Диогу возникли кое-какие проблемы с костью".
"Это не слишком серьезно, но достаточно серьезно, чтобы завершить его сезон. Вот и все".
"Я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы кто-нибудь отправлялся на МРТ-обследование и возвращался бы со словами: "Это была только боль", — сообщил Клопп Sky Sports.
16.05.2021 19:00
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Даже будучи травмированным забьет не меньше Вернера
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Отлично!
Господь очень жёстко, но по делу карает портовых профурсеток! Надеюсь, рано или поздно весь состав ливерпула сломается, поскольку скузня заслуживает еще большего наказания за свои преступления (мошенничество с ВАР, симуляции, грубая игра, отскоки, липовые пенальти, жульнические розыгрыши угловых, картонка, распространение коронавируса, гавканье про гегемонию и т.д.).
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