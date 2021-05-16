"Тоттенхэм" переиграл "Вулверхэмптон"

Пьер-Эмиль Хейбьерг "Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" благодаря голам Харри Кейна и Пьер-Эмиля Хейбьерга.

Относительно поражения 3:1 от "Лидса" в старте у "шпор" произошло лишь одно изменение. Вместо Сержа Орье появился Яфет Танганга.

У "волков" вернулись в старт Ромен Саисс, Нелсон Семеду, Леандер Дендонкер и Адама Траоре.

Счет в матче мог быть открыт уже на пятой минуте, но дальний удар нападающего хозяев Харри Кейна пришелся в штангу.

"Тоттенхэм" сразу же прибрал инициативу и принялся диктовать игру. "Вулверхэмптон" был заперт на своей половине поля и в первом тайме ограничился несколькими робкими вылазками.

Несмотря на оказываемое давление, с созданием моментов у "шпор" возникали сложности. Лишь в концовке тайма команда Райана Мейсона прибавила и стала реально угрожать воротам.

На 38-й минуте голкипер гостей Руй Патрисиу остановил и удар Сона Хен Мина, и отскок от своего защитника. А затем двойным спасением на линии ворот отметился Конор Коуди.

И все-таки "Тоттенхэм" дожал своего соперника на последней минуте основного времени первого тайма. Получив передачу от Пьер-Эмиля Хейбьерга, Кейн хладнокровно реализовал выход один на один — 1:0.

В начале второго тайма хозяева упустили прекрасную возможность удвоить счет. Удар Кейна был переведен Патрисиу в штангу, а добивание Деле Алли тоже пришлось в штангу.

Однако на 64-й минуте "Вулверхэмптон" все-таки пропустил второй гол. Патрисиу совершил очередной сейв после удара Серхио Регилона с линии штрафной, но отразил мяч прямо перед собой и перед добиванием Хейбьерга оказался бессилен — 2:0.

Поведя с комфортным счетом, "шпоры" резко расслабились. В остатке матча "волки" создали несколько моментов, но ничего изменить уже не смогли.

До того, как счет стал 2:0, "Тоттенхэм" владел тотальным преимуществом. "Шпоры" заслуженно одержали победу, сохранив хорошие шансы на попадание в Лигу Европы.

"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 17:55

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  1. electric 16.05.2021 18:47 # electric
    Моне не забил бы...

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  2. slash-lfc 16.05.2021 18:46 # slash-lfc
    Хахахахахаххахахахкхахахкххахахаха. Одуванчик топарик лютый )))

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  3. m-ballack 16.05.2021 18:45 # m-ballack
    В топе бомбардиров даж в первых 40 нет ни одного пенса. Доколе? Заберите уже Кейна из петушатника, погибнет ж.

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  4. alexomck 16.05.2021 18:42 # alexomck
    Мане сломал ногу Жопе на тренировке, дабы в старте играть, ну что за топарь:)

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  5. roberto-89 16.05.2021 18:35 # roberto-89
    Блать как так то ? Что такое с Жотой ? Что за травма та ?

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  6. slash-lfc 16.05.2021 18:29 # slash-lfc
    Пздц синяя помойка чмырси у Вест Брома предматчевые трели спи3дила?? Как и муму у Тоттенхэма

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  7. mafia 16.05.2021 18:29 # mafia
    ФУТБОЛ - ЭТО КАЛ

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  8. slash-lfc 16.05.2021 18:10 # slash-lfc
    Е6ать у калбасы скамейка хахахахахаххахахахкхахахкх

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  9. slash-lfc 16.05.2021 18:05 # slash-lfc
    Жота аут уехехехехех збс. А че Кобака не будут выкупать, неужели хоть одно грамотное решение

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  10. alexomck 16.05.2021 18:01 # alexomck
    забавно, если в этом сезоне лучшим какого-нибудь диаша признают, когда Кейн по стате всех уничтожил:)

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  11. true-manc 16.05.2021 18:01 # true-manc
    1 Манчестер Сити 36 83

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!

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