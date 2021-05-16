"Тоттенхэм" переиграл "Вулверхэмптон"

"Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" благодаря голам Харри Кейна и Пьер-Эмиля Хейбьерга.

Относительно поражения 3:1 от "Лидса" в старте у "шпор" произошло лишь одно изменение. Вместо Сержа Орье появился Яфет Танганга.



У "волков" вернулись в старт Ромен Саисс, Нелсон Семеду, Леандер Дендонкер и Адама Траоре.



Счет в матче мог быть открыт уже на пятой минуте, но дальний удар нападающего хозяев Харри Кейна пришелся в штангу.



"Тоттенхэм" сразу же прибрал инициативу и принялся диктовать игру. "Вулверхэмптон" был заперт на своей половине поля и в первом тайме ограничился несколькими робкими вылазками.



Несмотря на оказываемое давление, с созданием моментов у "шпор" возникали сложности. Лишь в концовке тайма команда Райана Мейсона прибавила и стала реально угрожать воротам.



На 38-й минуте голкипер гостей Руй Патрисиу остановил и удар Сона Хен Мина, и отскок от своего защитника. А затем двойным спасением на линии ворот отметился Конор Коуди.



И все-таки "Тоттенхэм" дожал своего соперника на последней минуте основного времени первого тайма. Получив передачу от Пьер-Эмиля Хейбьерга, Кейн хладнокровно реализовал выход один на один — 1:0.



В начале второго тайма хозяева упустили прекрасную возможность удвоить счет. Удар Кейна был переведен Патрисиу в штангу, а добивание Деле Алли тоже пришлось в штангу.



Однако на 64-й минуте "Вулверхэмптон" все-таки пропустил второй гол. Патрисиу совершил очередной сейв после удара Серхио Регилона с линии штрафной, но отразил мяч прямо перед собой и перед добиванием Хейбьерга оказался бессилен — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "шпоры" резко расслабились. В остатке матча "волки" создали несколько моментов, но ничего изменить уже не смогли.



До того, как счет стал 2:0, "Тоттенхэм" владел тотальным преимуществом. "Шпоры" заслуженно одержали победу, сохранив хорошие шансы на попадание в Лигу Европы.



"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче