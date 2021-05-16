"Тоттенхэм" переиграл "Вулверхэмптон"
"Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" благодаря голам Харри Кейна и Пьер-Эмиля Хейбьерга.
Относительно поражения 3:1 от "Лидса" в старте у "шпор" произошло лишь одно изменение. Вместо Сержа Орье появился Яфет Танганга.
У "волков" вернулись в старт Ромен Саисс, Нелсон Семеду, Леандер Дендонкер и Адама Траоре.
Счет в матче мог быть открыт уже на пятой минуте, но дальний удар нападающего хозяев Харри Кейна пришелся в штангу.
"Тоттенхэм" сразу же прибрал инициативу и принялся диктовать игру. "Вулверхэмптон" был заперт на своей половине поля и в первом тайме ограничился несколькими робкими вылазками.
Несмотря на оказываемое давление, с созданием моментов у "шпор" возникали сложности. Лишь в концовке тайма команда Райана Мейсона прибавила и стала реально угрожать воротам.
На 38-й минуте голкипер гостей Руй Патрисиу остановил и удар Сона Хен Мина, и отскок от своего защитника. А затем двойным спасением на линии ворот отметился Конор Коуди.
И все-таки "Тоттенхэм" дожал своего соперника на последней минуте основного времени первого тайма. Получив передачу от Пьер-Эмиля Хейбьерга, Кейн хладнокровно реализовал выход один на один — 1:0.
В начале второго тайма хозяева упустили прекрасную возможность удвоить счет. Удар Кейна был переведен Патрисиу в штангу, а добивание Деле Алли тоже пришлось в штангу.
Однако на 64-й минуте "Вулверхэмптон" все-таки пропустил второй гол. Патрисиу совершил очередной сейв после удара Серхио Регилона с линии штрафной, но отразил мяч прямо перед собой и перед добиванием Хейбьерга оказался бессилен — 2:0.
Поведя с комфортным счетом, "шпоры" резко расслабились. В остатке матча "волки" создали несколько моментов, но ничего изменить уже не смогли.
До того, как счет стал 2:0, "Тоттенхэм" владел тотальным преимуществом. "Шпоры" заслуженно одержали победу, сохранив хорошие шансы на попадание в Лигу Европы.
"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
16.05.2021 17:55
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Моне не забил бы...
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Хахахахахаххахахахкхахахкххахахаха. Одуванчик топарик лютый )))
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В топе бомбардиров даж в первых 40 нет ни одного пенса. Доколе? Заберите уже Кейна из петушатника, погибнет ж.
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Мане сломал ногу Жопе на тренировке, дабы в старте играть, ну что за топарь:)
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Блать как так то ? Что такое с Жотой ? Что за травма та ?
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Пздц синяя помойка чмырси у Вест Брома предматчевые трели спи3дила?? Как и муму у Тоттенхэма
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ФУТБОЛ - ЭТО КАЛ
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Е6ать у калбасы скамейка хахахахахаххахахахкхахахкх
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Жота аут уехехехехех збс. А че Кобака не будут выкупать, неужели хоть одно грамотное решение
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забавно, если в этом сезоне лучшим какого-нибудь диаша признают, когда Кейн по стате всех уничтожил:)
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1 Манчестер Сити 36 83
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
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