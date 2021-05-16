Сульшер: "Магуайр позитивен насчет участия в финале Лиги Европы"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что он и Харри Магуайр оптимистичны насчет участия защитника в финале Лиги Европы.

Неделю назад Магуайр повредил связки лодыжки в матче против "Астон Виллы". С тех пор "красные дьяволы" сыграли с "Лестером" и "Ливерпулем", потерпев два поражения.



Сульшер считает, что эти поражения лишь показали важность Магуайра для команды. Сейчас Харри делает все возможное, чтобы вернуться к финалу с "Вильярреалом" 26 мая.



"Надеюсь, у нас будут хорошие новости и будут вовремя. Я готов ждать столько, сколько нужно".



"Он показал, настолько важен для нас. Мы всегда это знали, но у некоторых людей, возможно, глаза открылись лишь после того, как он выбыл из строя. Я почувствовал это на себе — когда я был травмирован, то люди понимали, на что я способен как запасной, и от этого я ощущал себя более классным игроком".



"Харри — наш лидер, капитан. Он играл почти всегда, так что это большая потеря для нас, и я надеюсь, он будет готов к финалу. Я готов ждать его "да" или "нет" так долго, как потребуется".



"Он прибавляет, но мы сознательно не нагружаем его слишком рано, потому что хотим избежать рецидива".



"Он так сильно хочет вернуться к финалу, поэтому он не хочет рисковать. Когда я разговаривал с ним этим утром, он был настроен довольно позитивно", — цитирует Сульшера Sky Sports.