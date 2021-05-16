Свена Ботмана привлекает Премьер-Лига

Защитник "Лилля" Свен Ботман заявил, что он заинтересован в переезде в Премьер-Лигу.

Согласно слухам, еще в январе приобрести Ботмана пытался "Ливерпуль". С тех пор количество заинтересованных в 21-летнем голландце клубов только увеличилось, и по окончании сезона игрок будет готов к переговорам.



"Когда слышишь, что все этих клубы заинтересованы, то это приятных комплимент".



"Я солгу, если скажу, что мне все равно. Меня впервые сватают в большие клубы. Но в январе было слишком рано уходить — на тот момент я находился в "Лилле" только полсезона. Это было приятно, но я был сосредоточен на "Лилле", как и сейчас".



"После окончания сезона я отдохну, а там посмотрим, что будет дальше. Если честно, Премьер-Лига — одна из лиг, о которых я мечтал... Как и о Серии А, Ла Лиге, Бундеслиге".



"Премьер-Лига — это нечто особенное. Мне очень нравится, в какой футбол там играют, и этот футбол подходит мне по своему стилю. Мне очень нравится видеть эмоции фанатов на трибунах там".



"Это красивое соревнование, за которым я с удовольствием слежу почти всю свою жизнь", — сообщил Ботман The Athletic.