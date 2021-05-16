Клопп рассчитывает на Филлипса и Уильямса в следующем сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у защитников Натаниэля Филлипса и Риса Уильямса есть будущее в мерсисайдском клубе.

В этом сезоне у Филлипса и Уильямса достаточно игровой практики, но это во многом стало следствием травм Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.



Эти трое игроков идут на поправку, плюс "Ливерпуль" собирается купить Ибраиму Конате из "РБ Лейпциг", однако Клопп все равно рассчитывает на Натаниэля и Рис в следующем сезоне.



"Как я уже говорил, нет гарантии, что трое травмированных в данный момент центральных защитников будут готовы начать предсезонную подготовку с нами".



"Эти парни (Филлипс и Уильямс) будут здесь. Центральных защитников должно хватать в количественном отношении. Мы будем работать с ними над различными вещами, а также я надеюсь, что постепенно вернутся другие парни".



"Эти двое невероятно хороши. Также к нам пришел Озан (Кабак) и проявил себя потрясающим образом, но сейчас он травмирован".



"Сейчас Нэт уже несколько недель регулярно играет за нас. Рис поначалу получал практику только в Лиге Чемпионов, куда Нэт заявлен не был. Мы думали о том, как нам обеспечить практикой хотя бы одного из них, но сейчас они играют вместе. Они очень хорошо проявили себя против "Юнайтед", мне понравилась их игра".



"В этом году их карьеры получили большой толчок. Когда ты являешься продуктом академии, тебе ничего не гарантировано, о каком бы клубе ни шла речь, но они показали, насколько хороши. У них все будет отлично", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.