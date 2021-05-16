Мейсон считает, что Кейн должен стать Игроком Года
Временно исполняющий обязанности главного тренера "Тоттенхэма" Райан Мейсон считает, что его нападающий Харри Кейн заслуживает награду Игроку Года.
4 июня самая престижная индивидуальная награда в английском футболе — звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) — найдет своего обладателя.
Когда речь заходит о лучшем игроке этого сезона, то обычно вспоминают Бруну Фернандеша, Рубена Диаша, Илкай Гюндогана или Кевина Де Брюйне. Однако Мейсон недоумевает, почему люди забывают о Кейне.
"В последние сезоны, включая предыдущий, лучшими игроками признавались игроки не из команд, выигрывавших лигу".
"По моему скромному мнению, Харри Кейн проявил себя лучше всех в этом сезоне Премьер-Лиги. Он делит лидерство в споре бомбардиров и является лучшим ассистентом, и если мы определяем лучшего игрока в Премьер-Лиге, то Харри заслуживает внимания".
"Эта награда присуждается не команде, а отдельному игроку, который был лучшим на протяжении сезона. Конечно, Харри нельзя забывать. Он один из лучших игроков в мире, и это его лучший сезон в плане статистики. Поэтому я не понимаю, когда о нем забывают", — цитирует Мейсона Football.London.
16.05.2021 14:00
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Пенальтист года
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Вполне заслужил. Либо он, либо Диаш.
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За какиетакие заслуги? С дубу рухнул чтоле?
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