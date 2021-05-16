Мейсон считает, что Кейн должен стать Игроком Года

Харри Кейн Временно исполняющий обязанности главного тренера "Тоттенхэма" Райан Мейсон считает, что его нападающий Харри Кейн заслуживает награду Игроку Года.

4 июня самая престижная индивидуальная награда в английском футболе — звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) — найдет своего обладателя.

Когда речь заходит о лучшем игроке этого сезона, то обычно вспоминают Бруну Фернандеша, Рубена Диаша, Илкай Гюндогана или Кевина Де Брюйне. Однако Мейсон недоумевает, почему люди забывают о Кейне.

"В последние сезоны, включая предыдущий, лучшими игроками признавались игроки не из команд, выигрывавших лигу".

"По моему скромному мнению, Харри Кейн проявил себя лучше всех в этом сезоне Премьер-Лиги. Он делит лидерство в споре бомбардиров и является лучшим ассистентом, и если мы определяем лучшего игрока в Премьер-Лиге, то Харри заслуживает внимания".

"Эта награда присуждается не команде, а отдельному игроку, который был лучшим на протяжении сезона. Конечно, Харри нельзя забывать. Он один из лучших игроков в мире, и это его лучший сезон в плане статистики. Поэтому я не понимаю, когда о нем забывают", — цитирует Мейсона Football.London.


Метки PFA, Кейн, Мейсон, награды, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 14:00

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  1. shimane 16.05.2021 14:35 # shimane
    Пенальтист года

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  2. redman31 16.05.2021 14:10 # redman31
    Вполне заслужил. Либо он, либо Диаш.

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  3. electric 16.05.2021 14:03 # electric
    За какиетакие заслуги? С дубу рухнул чтоле?

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