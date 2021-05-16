Клопп рассказал о влиянии Лиги Чемпионов на его трансферные планы

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что трансферная активность его клуба летом не сильно зависит от попадания в Лигу Чемпионов.

В концовке этого сезона "Ливерпуль" ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и реалистично должен выигрывать все три оставшихся матча, чтобы обеспечить себе участие в Лиге Чемпионов.

Клопп признает, что участие в Лиге Чемпионов имеет большое значение для клуба и игроков, однако Юрген не рассчитывает на джекпот, если место в топ-4 все же будет обеспечено.

"Что случилось в одном сезоне, всегда имеет последствия на следующий сезон. В плане успеха и в плане денег. Это очевидная вещь".

"Поэтому мы стараемся быть готовыми практически ко всему со скаутской и тренерской точек зрения".

"Попадание в Лигу Чемпионов всегда было нашей главной целью, потому что это так важно для клуба. Но если мы не квалифицируемся туда, то внезапно не перестанем играть — как и не купим сразу восемь игроков, если квалифицируемся".

"Так что большой разницы нет. Посмотрим, как все сложится. В этом сезоне было много поворотов, взлетов и падений, но квалифицироваться в Лигу Чемпионов — это важно. И еще важнее для игроков в плане получаемого удовольствия. Все они отчаянно хотят выступать в Лиге Чемпионов — и мы должны использовать этого", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 13:00

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  1. true-manc 16.05.2021 13:15 # true-manc
    Разумеется, трансферные планы клопа не зависят от конечной позиции ливерпула в АПЛ, - цены на страпоны не изменятся. Хоть 5-е место займут, хоть 4-е, хоть 3-е, портовня затарится любимыми сувенирами и продолжит скакать, гегемоня свой геморрой.

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  2. felix-the-cat 16.05.2021 13:06 # felix-the-cat
    Потому что, что так, что так у лузерхуйцев денег не будет ухехехехехеххехе

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