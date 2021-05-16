"Ливерпуль" решил не выкупать Кабака

Озан Кабак "Ливерпуль" не будет пользоваться своей опцией по выкупу защитника Озана Кабака у "Шальке-04".

Когда на исходе зимнего трансферного окна "Ливерпуль" взял Кабака в аренду до конца сезона, то также получил опцию выкупа Озана по заранее оговоренной цене.

Предполагается, что речь идет о сумме в 18 миллионов фунтов, которая в будущем за счет различных бонусов могла бы вырасти до 26.5 млн. фунтов.

В отличие от другого январского новичка Бена Дэвиса, Кабак нашел свое место в команде Юргена Клоппа. Озан провел 13 матчей за "красных" во всех соревнованиях, пока не получил травму.

Однако The Sun стало известно, что на "Энфилде" решили не выкупать 21-летнего турка, и за этим решением стоит вовсе не ожидание скорого возвращения в строй Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

Дело в том, что "Ливерпуль" находится на пороге приобретения Ибраимы Конате из "РБ Лейпциг" за 34 млн. фунтов, и именно поэтому Кабаку нет места в планах Клоппа. Сам Озан еще не был уведомлен об этом решении.


Метки Кабак, Ливерпуль, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 556

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. abrec 16.05.2021 11:21 # abrec
    Уже в первом матче с Лестером было видно что он не уровень АПЛ . Ещё пару матчей показали что он абсолютно безпереспективный. В его возрасте Джан и то лучше играл на позиции ЦЗ.

    (ответить)

  2. scauzer11 16.05.2021 11:14 # scauzer11
    источник окуенский просто))

    (ответить)

  3. sanchezz 16.05.2021 11:02 # sanchezz
    средний игрочишка уровня Арсенала. Логика жива

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: