"Ливерпуль" решил не выкупать Кабака
"Ливерпуль" не будет пользоваться своей опцией по выкупу защитника Озана Кабака у "Шальке-04".
Когда на исходе зимнего трансферного окна "Ливерпуль" взял Кабака в аренду до конца сезона, то также получил опцию выкупа Озана по заранее оговоренной цене.
Предполагается, что речь идет о сумме в 18 миллионов фунтов, которая в будущем за счет различных бонусов могла бы вырасти до 26.5 млн. фунтов.
В отличие от другого январского новичка Бена Дэвиса, Кабак нашел свое место в команде Юргена Клоппа. Озан провел 13 матчей за "красных" во всех соревнованиях, пока не получил травму.
Однако The Sun стало известно, что на "Энфилде" решили не выкупать 21-летнего турка, и за этим решением стоит вовсе не ожидание скорого возвращения в строй Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.
Дело в том, что "Ливерпуль" находится на пороге приобретения Ибраимы Конате из "РБ Лейпциг" за 34 млн. фунтов, и именно поэтому Кабаку нет места в планах Клоппа. Сам Озан еще не был уведомлен об этом решении.
16.05.2021 11:00
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Уже в первом матче с Лестером было видно что он не уровень АПЛ . Ещё пару матчей показали что он абсолютно безпереспективный. В его возрасте Джан и то лучше играл на позиции ЦЗ.
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источник окуенский просто))
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средний игрочишка уровня Арсенала. Логика жива
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