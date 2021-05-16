"Ливерпуль" решил не выкупать Кабака

"Ливерпуль" не будет пользоваться своей опцией по выкупу защитника Озана Кабака у "Шальке-04".

Когда на исходе зимнего трансферного окна "Ливерпуль" взял Кабака в аренду до конца сезона, то также получил опцию выкупа Озана по заранее оговоренной цене.



Предполагается, что речь идет о сумме в 18 миллионов фунтов, которая в будущем за счет различных бонусов могла бы вырасти до 26.5 млн. фунтов.



В отличие от другого январского новичка Бена Дэвиса, Кабак нашел свое место в команде Юргена Клоппа. Озан провел 13 матчей за "красных" во всех соревнованиях, пока не получил травму.



Однако The Sun стало известно, что на "Энфилде" решили не выкупать 21-летнего турка, и за этим решением стоит вовсе не ожидание скорого возвращения в строй Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.



Дело в том, что "Ливерпуль" находится на пороге приобретения Ибраимы Конате из "РБ Лейпциг" за 34 млн. фунтов, и именно поэтому Кабаку нет места в планах Клоппа. Сам Озан еще не был уведомлен об этом решении.