Ситуация с Погба вызывает раскол в "Юнайтед"

Ситуация с будущим полузащитника "Манчестер Юнайтед" Полем Погба вызывает раскол на "Олд Траффорд".

Сейчас от действующего контракта Погба остается всего один год. Очевидно, "Юнайтед" вынужден принять то или иное решение — если Поль не заключит новую сделку, то клуб постарается продать игрока.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер занял четкую позицию насчет Погба и хочет сохранить полузащитника сборной Франции в своей команде, однако его мнение в клубе разделяют не все.



Как утверждает Daily Mirror, "Юнайтед" уже начал переговоры с агентом Мино Райолой о новом контракте для Погба, однако Поль и его представитель требуют зарплату свыше 400 тысяч фунтов в неделю.



На "Олд Траффорд" считают такие запросы Погба неадекватными в условиях пандемии коронавируса. Боссы "Юнайтед" уже сообщили Сульшеру, что не пойдут на поводу у Райолы.



Проблем в том, что найти покупателя на 28-летнего Погба, который сейчас оценивается в 55 млн. фунтов, будет чрезвычайно сложно. "Реал" и "Барселона" испытывают колоссальные финансовые сложности, особенно после провала проекта Суперлиги, а бывшему клубу Поля "Ювентусу" даже не гарантировано попадание в Лигу Чемпионов.



Лишь ПСЖ реалистично может позволить себе Погба, который в 2016 году обошелся "дьяволам" в 89 млн. фунтов.