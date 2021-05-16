"Арсенал" ведет переговоры с Бертраном
"Арсенал" ведет переговоры с левым защитником "Саутгемптона" Райаном Бертраном.
Ранее на текущей неделе Бертран объявил, что не будет продлевать свой истекающий контракт с "Саутгемптоном". Райан покидает "Сент-Мэри" после семи лет в клубе.
Как утверждает Daily Mail, "Арсенал" уже договаривается с 31-летним англичанином, причем в последние дни эти переговоры ускорились.
Интерес "канониров" к Бертрану обусловлен тем, что в данный момент у Микеля Артеты просто нет альтернативы Кирану Тирни слева в обороне, а Сеад Колашинац, находящийся в аренде в "Шальке-04", летом станет свободным агентом.
Еще одним претендентом на Бертрана является "Манчестер Сити". "Горожане" давно следят за Райаном и видят в экс-игроке "Челси" потенциальную замену для Бенжамена Менди.
16.05.2021 09:00
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