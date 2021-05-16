"Арсенал" ведет переговоры с Бертраном

"Арсенал" ведет переговоры с левым защитником "Саутгемптона" Райаном Бертраном.

Ранее на текущей неделе Бертран объявил, что не будет продлевать свой истекающий контракт с "Саутгемптоном". Райан покидает "Сент-Мэри" после семи лет в клубе.



Как утверждает Daily Mail, "Арсенал" уже договаривается с 31-летним англичанином, причем в последние дни эти переговоры ускорились.



Интерес "канониров" к Бертрану обусловлен тем, что в данный момент у Микеля Артеты просто нет альтернативы Кирану Тирни слева в обороне, а Сеад Колашинац, находящийся в аренде в "Шальке-04", летом станет свободным агентом.



Еще одним претендентом на Бертрана является "Манчестер Сити". "Горожане" давно следят за Райаном и видят в экс-игроке "Челси" потенциальную замену для Бенжамена Менди.