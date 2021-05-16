36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 16 мая, четырьмя поединками завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АСТОН ВИЛЛА 14:00 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" завершает сезон в ужасной форме, проиграв четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. "Астон Вилла" уже набрала 49 очков, и это лучший показатель для бирмингемского клуба в высшем дивизионе с сезона 2009/10, когда по итогу было 64. "Орлы" потерпели лишь одно поражение в 12 последних домашних встречах с "вилланами" в рамках чемпионата.



Защитник "Кристал Пэлас" Джеймс Томкинс залечил свой глаз. Натаниэль Клайн и Джеймс Макартур под вопросам. Патрик Ван Анхольт на время отлучился по семейным обстоятельствам.



Капитан "Виллы" Джек Грилиш пока не готов к выходу в стартовом составе. Олли Уоткинс возвращается после дисквалификации. У Мэтти Кэша растяжение задней поверхности бедра.



ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:05



"Тоттенхэм" выиграл пять из шести последних домашних матчей в Премьер-Лиге и все еще имеет шансы попасть в Лигу Европы. "Вулверхэмптон" определенно добавил к финишу, одержав три победы в пяти последних поединках чемпионата — как и в 17 предыдущих. "Шпоры" проиграли 50% своих домашних матчей против "волков" в Премьер-Лиге — хуже показатель только против "Ноттингем Форест" (60% поражений).



Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис уже не сыграет в этом сезоне, но остальные игроки в порядке.



Защитники "Вулверхэмптона" Вилли Боли и Марсал едва возобновили тренировки после травм.



ВЕСТ БРОМВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30



В минувший уикенд "Вест Бромвич" попрощался с последними шансами на выживание в Премьер-Лиге и теперь лишь может попытаться громко хлопнуть дверью напоследок. Одержав победы над "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" снова стал хозяином своей судьбы в плане попадания в топ-4, но должен продолжать набирать очки. Шесть из восьми последних встреч этих команд в Премьер-Лиге завершились вничью.



В лазарете "Вест Бромвича" остаются Бранислав Иванович и Роберт Снодграсс.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Озана Кабака, Бена Дэвиса, Джеймса Милнера и Наби Кейта.



ЭВЕРТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 21:00



"Эвертон" выиграл лишь два из девяти последних матчей Премьер-Лиги, а также потерпел уже восемь домашних поражений в этой кампании в рамках чемпионата. В случае проигрыша "Шеффилд Юнайтед" повторит рекорд Премьер-Лиги из 29 поражений за сезон. "Ириски" могут сделать дубль против "клинков" впервые с сезона 1972/73.



Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес возвращается в строй после трех матчей отсутствия с травмы икроножной мышцы. Йерри Мина все еще лечится.



"Шеффилд Юнайтед" едва ли сможет задействовать в остатке сезона Сандера Берге, Оливера Берка и Итана Ампаду.