36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Роберто Фирмино В воскресенье, 16 мая, четырьмя поединками завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АСТОН ВИЛЛА 14:00 Онлайн-трансляция

"Кристал Пэлас" завершает сезон в ужасной форме, проиграв четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. "Астон Вилла" уже набрала 49 очков, и это лучший показатель для бирмингемского клуба в высшем дивизионе с сезона 2009/10, когда по итогу было 64. "Орлы" потерпели лишь одно поражение в 12 последних домашних встречах с "вилланами" в рамках чемпионата.

Защитник "Кристал Пэлас" Джеймс Томкинс залечил свой глаз. Натаниэль Клайн и Джеймс Макартур под вопросам. Патрик Ван Анхольт на время отлучился по семейным обстоятельствам.

Капитан "Виллы" Джек Грилиш пока не готов к выходу в стартовом составе. Олли Уоткинс возвращается после дисквалификации. У Мэтти Кэша растяжение задней поверхности бедра.

ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:05

"Тоттенхэм" выиграл пять из шести последних домашних матчей в Премьер-Лиге и все еще имеет шансы попасть в Лигу Европы. "Вулверхэмптон" определенно добавил к финишу, одержав три победы в пяти последних поединках чемпионата — как и в 17 предыдущих. "Шпоры" проиграли 50% своих домашних матчей против "волков" в Премьер-Лиге — хуже показатель только против "Ноттингем Форест" (60% поражений).

Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис уже не сыграет в этом сезоне, но остальные игроки в порядке.

Защитники "Вулверхэмптона" Вилли Боли и Марсал едва возобновили тренировки после травм.

ВЕСТ БРОМВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30

В минувший уикенд "Вест Бромвич" попрощался с последними шансами на выживание в Премьер-Лиге и теперь лишь может попытаться громко хлопнуть дверью напоследок. Одержав победы над "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" снова стал хозяином своей судьбы в плане попадания в топ-4, но должен продолжать набирать очки. Шесть из восьми последних встреч этих команд в Премьер-Лиге завершились вничью.

В лазарете "Вест Бромвича" остаются Бранислав Иванович и Роберт Снодграсс.

"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Озана Кабака, Бена Дэвиса, Джеймса Милнера и Наби Кейта.

ЭВЕРТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 21:00

"Эвертон" выиграл лишь два из девяти последних матчей Премьер-Лиги, а также потерпел уже восемь домашних поражений в этой кампании в рамках чемпионата. В случае проигрыша "Шеффилд Юнайтед" повторит рекорд Премьер-Лиги из 29 поражений за сезон. "Ириски" могут сделать дубль против "клинков" впервые с сезона 1972/73.

Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес возвращается в строй после трех матчей отсутствия с травмы икроножной мышцы. Йерри Мина все еще лечится.

"Шеффилд Юнайтед" едва ли сможет задействовать в остатке сезона Сандера Берге, Оливера Берка и Итана Ампаду.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 08:00

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  1. cheburek-from-kz 16.05.2021 09:25 # cheburek-from-kz
    fireland
    15 Мая 2021, 22:29
    О, тут еще видос от Моргана подъехал. Где он швыряет эмблему Челси на пол. После такого, мои последние капли уважения к этому клубу исчерпаны. К ненавистным Тоттенхему и МС, добавляется Лестер. PS. А потом эти люди, обижаются, что им шлют в личку всякие смайлики.

    Это астер порванный на еврофутболе тоже горит сутки уже? или просто все пенис больны на голову ипохожи?

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  2. moneymaker 16.05.2021 09:18 # moneymaker
    А тухель второй матч играет жопой)

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  3. true-manc 16.05.2021 08:02 # true-manc
    Забавно было вчера наблюдать, как скузнявые проститутки вылезли из под шконки дабы поиздеваться над обделавшимися бедолагами пенисами. Алло, шалавы портовые, вы своё кровоточащее очко давно видели? Или вам уже в удовольствие скакать на страпоне да повизгивать с нашей королевской спермой во рту?

    1 КОРОЛИ 36 83 (+КЛ, +финал ЛЧ)
    ...
    5 Ливерпук 35 60 (0 трофеев, 0 финалов)

    Источник: http://fapl.ru/

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  4. chebrec 16.05.2021 08:02 # chebrec
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!

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  5. liverpo0ol 16.05.2021 08:01 # liverpo0ol
    Ливерпуль Чемпион!

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