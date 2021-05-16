36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 16 мая, четырьмя поединками завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — АСТОН ВИЛЛА 14:00 Онлайн-трансляция
"Кристал Пэлас" завершает сезон в ужасной форме, проиграв четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. "Астон Вилла" уже набрала 49 очков, и это лучший показатель для бирмингемского клуба в высшем дивизионе с сезона 2009/10, когда по итогу было 64. "Орлы" потерпели лишь одно поражение в 12 последних домашних встречах с "вилланами" в рамках чемпионата.
Защитник "Кристал Пэлас" Джеймс Томкинс залечил свой глаз. Натаниэль Клайн и Джеймс Макартур под вопросам. Патрик Ван Анхольт на время отлучился по семейным обстоятельствам.
Капитан "Виллы" Джек Грилиш пока не готов к выходу в стартовом составе. Олли Уоткинс возвращается после дисквалификации. У Мэтти Кэша растяжение задней поверхности бедра.
ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:05
"Тоттенхэм" выиграл пять из шести последних домашних матчей в Премьер-Лиге и все еще имеет шансы попасть в Лигу Европы. "Вулверхэмптон" определенно добавил к финишу, одержав три победы в пяти последних поединках чемпионата — как и в 17 предыдущих. "Шпоры" проиграли 50% своих домашних матчей против "волков" в Премьер-Лиге — хуже показатель только против "Ноттингем Форест" (60% поражений).
Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис уже не сыграет в этом сезоне, но остальные игроки в порядке.
Защитники "Вулверхэмптона" Вилли Боли и Марсал едва возобновили тренировки после травм.
ВЕСТ БРОМВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30
В минувший уикенд "Вест Бромвич" попрощался с последними шансами на выживание в Премьер-Лиге и теперь лишь может попытаться громко хлопнуть дверью напоследок. Одержав победы над "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" снова стал хозяином своей судьбы в плане попадания в топ-4, но должен продолжать набирать очки. Шесть из восьми последних встреч этих команд в Премьер-Лиге завершились вничью.
В лазарете "Вест Бромвича" остаются Бранислав Иванович и Роберт Снодграсс.
"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Озана Кабака, Бена Дэвиса, Джеймса Милнера и Наби Кейта.
ЭВЕРТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 21:00
"Эвертон" выиграл лишь два из девяти последних матчей Премьер-Лиги, а также потерпел уже восемь домашних поражений в этой кампании в рамках чемпионата. В случае проигрыша "Шеффилд Юнайтед" повторит рекорд Премьер-Лиги из 29 поражений за сезон. "Ириски" могут сделать дубль против "клинков" впервые с сезона 1972/73.
Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес возвращается в строй после трех матчей отсутствия с травмы икроножной мышцы. Йерри Мина все еще лечится.
"Шеффилд Юнайтед" едва ли сможет задействовать в остатке сезона Сандера Берге, Оливера Берка и Итана Ампаду.
16.05.2021 08:00
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Последние комментарии:
fireland
15 Мая 2021, 22:29
О, тут еще видос от Моргана подъехал. Где он швыряет эмблему Челси на пол. После такого, мои последние капли уважения к этому клубу исчерпаны. К ненавистным Тоттенхему и МС, добавляется Лестер. PS. А потом эти люди, обижаются, что им шлют в личку всякие смайлики.
Это астер порванный на еврофутболе тоже горит сутки уже? или просто все пенис больны на голову ипохожи?
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А тухель второй матч играет жопой)
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Забавно было вчера наблюдать, как скузнявые проститутки вылезли из под шконки дабы поиздеваться над обделавшимися бедолагами пенисами. Алло, шалавы портовые, вы своё кровоточащее очко давно видели? Или вам уже в удовольствие скакать на страпоне да повизгивать с нашей королевской спермой во рту?
1 КОРОЛИ 36 83 (+КЛ, +финал ЛЧ)
...
5 Ливерпук 35 60 (0 трофеев, 0 финалов)
Источник: http://fapl.ru/
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Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
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Ливерпуль Чемпион!
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