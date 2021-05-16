Тухель: "Во втором матче подряд наш соперник играет рукой"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель посетовал на бездействие системы VAR в эпизоде с голом "Лестера" в финале Кубка Англии.
Исход субботнего финала Кубка Англии был предопределен единственным голом полузащитника "лис" Юри Тилеманса на 63-й минуте. В ходе результативной комбинации Айозе Перес коснулся мяча рукой, и Тухель никак не может понять, почему взятие ворот не было отменено.
"Я сам не видел этого, но видел мой ассистент на мониторе. Да и игроки сразу же сказали, что там была игра рукой".
"Во втором матче подряд наш соперник играет рукой, и VAR не вмешивается. Так было против "Арсенала" и сегодня снова, и оба раза это были очень определяющие моменты".
"Я не эксперт насчет игры рукой, и я больше не знаю, когда это игра рукой, а когда нет. Я больше не знаю, когда арбитрам нужно наказывать за это, а когда играть рукой — это нормально", — цитирует Тухеля BBC.
16.05.2021 07:00
Просмотров: 323
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Даже Контекс был более сдержан после проебов.
Тухель великий шарлатан
(ответить)
Пришел Посмотрел Отсосал
(ответить)
Тухель показал на Уэмбли Сисси, и соперник сыграл рукой.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий