Тухель: "Во втором матче подряд наш соперник играет рукой"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель посетовал на бездействие системы VAR в эпизоде с голом "Лестера" в финале Кубка Англии.

Исход субботнего финала Кубка Англии был предопределен единственным голом полузащитника "лис" Юри Тилеманса на 63-й минуте. В ходе результативной комбинации Айозе Перес коснулся мяча рукой, и Тухель никак не может понять, почему взятие ворот не было отменено.

"Я сам не видел этого, но видел мой ассистент на мониторе. Да и игроки сразу же сказали, что там была игра рукой".

"Во втором матче подряд наш соперник играет рукой, и VAR не вмешивается. Так было против "Арсенала" и сегодня снова, и оба раза это были очень определяющие моменты".

"Я не эксперт насчет игры рукой, и я больше не знаю, когда это игра рукой, а когда нет. Я больше не знаю, когда арбитрам нужно наказывать за это, а когда играть рукой — это нормально", — цитирует Тухеля BBC.


Метки VAR, Кубок Англии, Лестер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 16.05.2021 07:23 # alexander-arnold
    Даже Контекс был более сдержан после проебов.
    Тухель великий шарлатан

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  2. chr1s8rown 16.05.2021 07:14 # chr1s8rown
    Пришел Посмотрел Отсосал

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  3. true-manc 16.05.2021 07:02 # true-manc
    Тухель показал на Уэмбли Сисси, и соперник сыграл рукой.

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