Тухель: "Во втором матче подряд наш соперник играет рукой"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель посетовал на бездействие системы VAR в эпизоде с голом "Лестера" в финале Кубка Англии.

Исход субботнего финала Кубка Англии был предопределен единственным голом полузащитника "лис" Юри Тилеманса на 63-й минуте. В ходе результативной комбинации Айозе Перес коснулся мяча рукой, и Тухель никак не может понять, почему взятие ворот не было отменено.



"Я сам не видел этого, но видел мой ассистент на мониторе. Да и игроки сразу же сказали, что там была игра рукой".



"Во втором матче подряд наш соперник играет рукой, и VAR не вмешивается. Так было против "Арсенала" и сегодня снова, и оба раза это были очень определяющие моменты".



"Я не эксперт насчет игры рукой, и я больше не знаю, когда это игра рукой, а когда нет. Я больше не знаю, когда арбитрам нужно наказывать за это, а когда играть рукой — это нормально", — цитирует Тухеля BBC.