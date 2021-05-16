Девушка Абрахэма раскритиковала Тухеля

Подруга нападающего Тэмми Абрахэма раскритиковала наставника "Челси" Томаса Тухеля за невключение своего возлюбленного в заявку на финал Кубка Англии против "Лестера".

Имея возможность заявить 20 игроков на финальный матч и произвести до пяти замен, Тухель не нашел Абрахэму места даже на лавке в субботу.



Таким образом, Томас в очередной раз продемонстрировал свое недоверие к Тэмми, который забил 12 голов за "синих" в этом сезоне.



Лия Монро, которая много лет встречается с Абрахэмом, дала ясно понять, что они с Тэмми думают о решении Тухеля. Правда, свое сообщение в инстаграме девушка вскоре удалила.



"Черт возьми, как ты посмел оставить своего лучшего бомбардира вне заявки на финал!?!" — написала Монро.



