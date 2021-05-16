Девушка Абрахэма раскритиковала Тухеля

Тэмми Абрахэм Подруга нападающего Тэмми Абрахэма раскритиковала наставника "Челси" Томаса Тухеля за невключение своего возлюбленного в заявку на финал Кубка Англии против "Лестера".

Имея возможность заявить 20 игроков на финальный матч и произвести до пяти замен, Тухель не нашел Абрахэму места даже на лавке в субботу.

Таким образом, Томас в очередной раз продемонстрировал свое недоверие к Тэмми, который забил 12 голов за "синих" в этом сезоне.

Лия Монро, которая много лет встречается с Абрахэмом, дала ясно понять, что они с Тэмми думают о решении Тухеля. Правда, свое сообщение в инстаграме девушка вскоре удалила.

"Черт возьми, как ты посмел оставить своего лучшего бомбардира вне заявки на финал!?!" — написала Монро.


Метки Абрамович, Кубок Англии, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. flamic 16.05.2021 07:07 # flamic
    Тухель любит только реальных шахтёров типа Кантэ, которые могут впахивать 24/7 (всё как предки делали). А ленивых темнокожих лучше заменить арийцами, а в долгосрочной перспективе вообще выпездить.

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  2. liverbro 16.05.2021 07:02 # liverbro
    Что это?! какая-то неестественная.Cтрашная кукла

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  3. smokekush 16.05.2021 06:50 # smokekush
    Вот это булки конешн ,жостко

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  4. true-manc 16.05.2021 06:38 # true-manc
    Симпатичная. Но фигура не такая красивая, как лицо, хотя всё равно девушка топовая.

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  5. leon-britton 16.05.2021 06:08 # leon-britton
    Есть инфа, что Тухлому Томату после провала финала ЛЧ девушка Абрахэма бесплатно сделает анальный фистинг хе хе хе хе хе

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  6. superglor 16.05.2021 06:07 # superglor
    Толстожопая карлица еще смеет что-то возникать, жрала бы поменьше.

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