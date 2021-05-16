Девушка Абрахэма раскритиковала Тухеля
Подруга нападающего Тэмми Абрахэма раскритиковала наставника "Челси" Томаса Тухеля за невключение своего возлюбленного в заявку на финал Кубка Англии против "Лестера".
Имея возможность заявить 20 игроков на финальный матч и произвести до пяти замен, Тухель не нашел Абрахэму места даже на лавке в субботу.
Таким образом, Томас в очередной раз продемонстрировал свое недоверие к Тэмми, который забил 12 голов за "синих" в этом сезоне.
Лия Монро, которая много лет встречается с Абрахэмом, дала ясно понять, что они с Тэмми думают о решении Тухеля. Правда, свое сообщение в инстаграме девушка вскоре удалила.
"Черт возьми, как ты посмел оставить своего лучшего бомбардира вне заявки на финал!?!" — написала Монро.
16.05.2021 06:00
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Последние комментарии:
Тухель любит только реальных шахтёров типа Кантэ, которые могут впахивать 24/7 (всё как предки делали). А ленивых темнокожих лучше заменить арийцами, а в долгосрочной перспективе вообще выпездить.
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Что это?! какая-то неестественная.Cтрашная кукла
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Вот это булки конешн ,жостко
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Симпатичная. Но фигура не такая красивая, как лицо, хотя всё равно девушка топовая.
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Есть инфа, что Тухлому Томату после провала финала ЛЧ девушка Абрахэма бесплатно сделает анальный фистинг хе хе хе хе хе
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Толстожопая карлица еще смеет что-то возникать, жрала бы поменьше.
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