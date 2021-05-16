"Вест Хэм" попращался с мечтой о Лиге Чемпионов
"Вест Хэм" в четвертый раз за пять последних матчей Премьер-Лиги потерял очки, на сей раз сыграв вничью в гостях у "Брайтона" — 1:1.
Еще недавно "молотобойцы" удерживали место в топ-4 и имели прекрасные шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Теперь это сделать будет крайне проблематично — шансы остаются исключительно математические.
Пропустив от Данни Уэлбека на 84-й минуте, "Вест Хэм" быстро отыгрался благодаря дальнему удару Саида Бенрахмы, но и только.
Ничья 1:1 оставляет лондонцев лишь на шестом месте в Премьер-Лиге, в пяти очках от четвертого "Челси".
"Брайтон" — "Вест Хэм". Отчет о матче
16.05.2021 00:00
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Последние комментарии:
Попрощался
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Не нужен был
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Закончился багаж великого инженера Пеллегрини. Повезло пеликанам, что сейчас Вест Хэм тренирует жалкий пригородный chosen one мойес, а не наш чилиец. Пеллегрини бы спокойно выстегнул и колбасников и пенсов, как в 2014-м с Сити.
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