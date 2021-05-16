"Вест Хэм" попращался с мечтой о Лиге Чемпионов

Данни Уэлбек "Вест Хэм" в четвертый раз за пять последних матчей Премьер-Лиги потерял очки, на сей раз сыграв вничью в гостях у "Брайтона" — 1:1.

Еще недавно "молотобойцы" удерживали место в топ-4 и имели прекрасные шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Теперь это сделать будет крайне проблематично — шансы остаются исключительно математические.

Пропустив от Данни Уэлбека на 84-й минуте, "Вест Хэм" быстро отыгрался благодаря дальнему удару Саида Бенрахмы, но и только.

Ничья 1:1 оставляет лондонцев лишь на шестом месте в Премьер-Лиге, в пяти очках от четвертого "Челси".

"Брайтон" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Брайтон, Вест Хэм, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2021 00:00

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  1. el-rif 16.05.2021 00:22 # el-rif
    Попрощался

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  2. hammersmith 16.05.2021 00:07 # hammersmith
    Не нужен был

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  3. true-manc 16.05.2021 00:05 # true-manc
    Закончился багаж великого инженера Пеллегрини. Повезло пеликанам, что сейчас Вест Хэм тренирует жалкий пригородный chosen one мойес, а не наш чилиец. Пеллегрини бы спокойно выстегнул и колбасников и пенсов, как в 2014-м с Сити.

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