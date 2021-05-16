"Вест Хэм" попращался с мечтой о Лиге Чемпионов

"Вест Хэм" в четвертый раз за пять последних матчей Премьер-Лиги потерял очки, на сей раз сыграв вничью в гостях у "Брайтона" — 1:1.

Еще недавно "молотобойцы" удерживали место в топ-4 и имели прекрасные шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Теперь это сделать будет крайне проблематично — шансы остаются исключительно математические.



Пропустив от Данни Уэлбека на 84-й минуте, "Вест Хэм" быстро отыгрался благодаря дальнему удару Саида Бенрахмы, но и только.



Ничья 1:1 оставляет лондонцев лишь на шестом месте в Премьер-Лиге, в пяти очках от четвертого "Челси".



"Брайтон" — "Вест Хэм". Отчет о матче