Тухель призвал "Челси" сосредоточиться на оставшихся матчах

Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал свою команду проглотить разочарование от поражения в финале Кубка Англии и сосредоточиться на оставшихся матчах сезона.

В субботу Тухель упустил возможность завоевать свой первый трофей у руля "Челси". Подопечные немецкого специалиста были биты "Лестером" на "Уэмбли" со счетом 0:1.



Однако "Челси" продолжает борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а 29 мая сыграет против "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов. На этом Тухель и хочет сосредоточиться.



"В спорте не найдется команды, которая бы никогда не проигрывала. Теперь важно оправиться от этого, отреагировать и показать свой дух во вторник".



"Мы упустили трофей, и нам очень грустно от этого, но теперь нам играть в другом соревновании. Нас ждут два финала против "Лестера" и "Астон Виллы", а затем еще один финал в Лиге Чемпионов. Еще многое на кону, и мы не можем чересчур долго жалеть себя".



"Конечно, мы расстроены, но мы не злимся — наши парни не такие. Нам просто не повезло".



"Мы никогда не скрывали того факта, что в такого рода матчах требуется удача. Все определяют небольшие детали, принятие решений, судейство и иногда удары вроде этого", — цитирует Тухеля Evening Standard.