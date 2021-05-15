Тухель призвал "Челси" сосредоточиться на оставшихся матчах
Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал свою команду проглотить разочарование от поражения в финале Кубка Англии и сосредоточиться на оставшихся матчах сезона.
В субботу Тухель упустил возможность завоевать свой первый трофей у руля "Челси". Подопечные немецкого специалиста были биты "Лестером" на "Уэмбли" со счетом 0:1.
Однако "Челси" продолжает борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а 29 мая сыграет против "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов. На этом Тухель и хочет сосредоточиться.
"В спорте не найдется команды, которая бы никогда не проигрывала. Теперь важно оправиться от этого, отреагировать и показать свой дух во вторник".
"Мы упустили трофей, и нам очень грустно от этого, но теперь нам играть в другом соревновании. Нас ждут два финала против "Лестера" и "Астон Виллы", а затем еще один финал в Лиге Чемпионов. Еще многое на кону, и мы не можем чересчур долго жалеть себя".
"Конечно, мы расстроены, но мы не злимся — наши парни не такие. Нам просто не повезло".
"Мы никогда не скрывали того факта, что в такого рода матчах требуется удача. Все определяют небольшие детали, принятие решений, судейство и иногда удары вроде этого", — цитирует Тухеля Evening Standard.
15.05.2021 23:25
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Последние комментарии:
Хорошо, что он призвал сосредоточиться на оставшихся матчах. Иначе игроки сосредоточились бы на прошедших.
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Ты главное почаще Кепу и Жоржа выпускай и все будет тип топ
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Да, Кубок Англии - это не премия Оскар.
Тухель хотел проэксплуатировать привелегии сексуальных меньшинств и даже свою жену трансгендера привёл на финал в надежде на поддержку от сторонников ЛГБТ извращений, но, к сожалению для пенсионеров, на этот раз судьи оказались ужасными трансфобами и не свистели в пользу Челси. Оказывается, общество еще недостаточно толерантно, и пока тренеру не дарят победу за женитьбу на мужике, какой ужас...
P.S. Вот, кстати, мисс/мистер Сисси, с которым обручён Тухель. На женщину вообще не похож, сами посмотрите
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Если во вторник не будет реванша, Тухель может собирать саквояж в Освенцим.
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Прое6али абсолютно по делу, ни чего не показали
Ноль мыслей на поле от тухеля
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С Лестером будет ничья
С Виллой поражение
С Сити унизительное поражение
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