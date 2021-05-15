Эк сообщил, что его предложение о покупке "Арсенала" было отклонено

Сооснователь Spotify Даниэль Эк объявил, что его предложение о покупке "Арсенала" было отклонено.

Ранее днем ряд изданий, включая Sky Sports, сообщили, что семейство Кроенке пока не получало предложений от Эка, несмотря на ряд громких заявлений шведского миллиардера.



Реакция Эка не заставила себя ждать. Даниэль выпустил официальное заявление, заверив, что свое слово он сдержал и попытался купить клуб.



"Сегодня появилась не соответствующая действительности информация о том, что я до сих пор не сделал предложение по "Арсеналу".



"Считаю необходимым поправить: на текущей неделе было сделано предложение Джошу Кроенке и их банкирам. Это предложение предусматривало, что фанаты станут совладельцами клуба, будут представлены в руководстве и получат "золотую акцию".



"Они ответили, что им не нужны деньги. Я уважаю их решение, но по-прежнему заинтересован и доступен на случай, если ситуация когда-либо изменится", — гласит заявление Эка.