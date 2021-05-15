"Арсенал" провел беседу с Эльнени, высказавшимся в защиту Палестины

Мохамед Эльнени "Арсенал" провел беседу с Мохамедом Эльнени после высказывания египетского полузащитника насчет палестино-израильского конфликта.

"Мое сердце, моя душа и моя поддержка с вами, Палестина", — написал Эльнени в твиттере, сопроводив свое сообщение пропалестинскими изображениями.

Такого рода высказывание политического толка вызвало серьезное возмущение не только у еврейского сообщества, но и у Lavazza Group, одного из спонсоров "Арсенала".

В результате руководство клуба было вынуждено вызвать Мохамеда на ковер и вынести игроку предупреждение.

"Как и все наши сотрудники, наши игроки вправе выражать свои мнения через социальные сети".

"Тем не менее, мы поговорили с Мо, чтобы он осознал более широкий посыл своего сообщения", — сообщил представитель "Арсенала" Sky Sports.

Твит Эльнени


Метки Арсенал, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 953

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  1. stretfordend 15.05.2021 22:34 # stretfordend
    еврейские террористы всюду проплатили

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  2. unclearness 15.05.2021 22:27 # unclearness
    Озил уже допизделся, по ходу Ельнени следующий

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  3. true-manc 15.05.2021 22:07 # true-manc
    Дисквалифицировать этого пособника террористов. Палестина - фейковая страна, которая никогда не шла ни на какие мирные переговоры и всегда хотела только войны.

    Вперед, Израиль! C'mon за очередной победой над террористами!

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