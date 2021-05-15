"Арсенал" провел беседу с Эльнени, высказавшимся в защиту Палестины

"Арсенал" провел беседу с Мохамедом Эльнени после высказывания египетского полузащитника насчет палестино-израильского конфликта.

"Мое сердце, моя душа и моя поддержка с вами, Палестина", — написал Эльнени в твиттере, сопроводив свое сообщение пропалестинскими изображениями.



Такого рода высказывание политического толка вызвало серьезное возмущение не только у еврейского сообщества, но и у Lavazza Group, одного из спонсоров "Арсенала".



В результате руководство клуба было вынуждено вызвать Мохамеда на ковер и вынести игроку предупреждение.



"Как и все наши сотрудники, наши игроки вправе выражать свои мнения через социальные сети".



"Тем не менее, мы поговорили с Мо, чтобы он осознал более широкий посыл своего сообщения", — сообщил представитель "Арсенала" Sky Sports.



