"Лестер" победил "Челси" в финале Кубка Англии

"Лестер" впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, в финальном матче соревнования одолев "Челси" благодаря голу Юри Тилеманса — 0:1.

Главный тренер "синих" Томас Тухель отреагировал на поражение 0:1 от "Арсенала", внедрив в стартовый состав Антонио Рюдигера, Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Хакима Зийеша и Тимо Вернера.



У "лис" Джонни Эванс заменил Марка Олбрайтона относительно победы 1:2 над "Манчестер Юнайтед" во вторник.



Первый тайм матча на "Уэмбли" не принес ударов в створ. "Челси" делал ставку на позиционный футбол, тогда как "Лестер" предпочитал контратаковать, но те и другие делали это неважно.



Если говорить об опасных моментах до перерыва, то у "синих" можно выделить неудачную попытку Сесара Аспиликуэты на дальней штанге замкнуть подачу Тиаго Силвы. У "лис" дважды на убойной позиции оказывался Джейми Варди, но его выстрел из центра штрафной был заблокирован Рисом Джеймсом, а удар головой получился неточным.



В начале второго тайма, наконец, случилось первое попадание мяча в створ. Это Алонсо пробил головой прямо в голкипера "лис" Каспера Шмейхеля.



А на 63-й минуте счет был открыт. Получив мяч и без сопротивления продвинувшись вперед, Юри Тилеманс нанес удар с подступов к штрафной площади "Челси" — 0:1.



Теперь "синие" были вынуждены отыгрываться, но их атакующая игра оставалась беззубой и примитивной. "Лестер" уверенно отбивался, хотя в концовке игра стала напряженной.



У "Челси" все-таки были шансы, чтобы уйти от поражения, однако Шмейхель совершил первоклассные сейвы после ударов вышедшего на замену Бена Чилуэлла и Мейсона Маунта.



На исходе основного времени мяч побывал в воротах Шмейхеля после срикошетившего удара Чилуэлла, однако вмешалась система VAR и обнаружила офсайд — гол не был засчитан.



"Челси" откровенно разочаровал, проведя очень слабый матч и создав мизер моментов. "Синие" упустили возможность завоевать свой первый трофей в сезоне, однако в финале Лиги Чемпионов у них будет второй шанс, а уже во вторник они попытаются взять реванш у "Лестера" в рамках Премьер-Лиги.



"Челси" — "Лестер" — 0:1 (0:0)



Гол: Тилемас 63.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Хадсон-Одои 76), Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржиньо (Хаверц 75), Алонсо (Чилуэлл 68), Зийеш (Пулишич 68), Вернер (Жиру 82), Маунт.



"Лестер": Шмейхель, Кастань, Сеюнджю, Эванс (Олбрайтон 34), Фофана, Томас (Морган 82), Ндиди, Тилеманс, Перес (Чоудури 82), Ихеаначо (Мэддисон 67), Варди.



Предупреждения: Вернер — Фофана.



