"Лестер" победил "Челси" в финале Кубка Англии
"Лестер" впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, в финальном матче соревнования одолев "Челси" благодаря голу Юри Тилеманса — 0:1.
Главный тренер "синих" Томас Тухель отреагировал на поражение 0:1 от "Арсенала", внедрив в стартовый состав Антонио Рюдигера, Маркоса Алонсо, Нголо Канте, Хакима Зийеша и Тимо Вернера.
У "лис" Джонни Эванс заменил Марка Олбрайтона относительно победы 1:2 над "Манчестер Юнайтед" во вторник.
Первый тайм матча на "Уэмбли" не принес ударов в створ. "Челси" делал ставку на позиционный футбол, тогда как "Лестер" предпочитал контратаковать, но те и другие делали это неважно.
Если говорить об опасных моментах до перерыва, то у "синих" можно выделить неудачную попытку Сесара Аспиликуэты на дальней штанге замкнуть подачу Тиаго Силвы. У "лис" дважды на убойной позиции оказывался Джейми Варди, но его выстрел из центра штрафной был заблокирован Рисом Джеймсом, а удар головой получился неточным.
В начале второго тайма, наконец, случилось первое попадание мяча в створ. Это Алонсо пробил головой прямо в голкипера "лис" Каспера Шмейхеля.
А на 63-й минуте счет был открыт. Получив мяч и без сопротивления продвинувшись вперед, Юри Тилеманс нанес удар с подступов к штрафной площади "Челси" — 0:1.
Теперь "синие" были вынуждены отыгрываться, но их атакующая игра оставалась беззубой и примитивной. "Лестер" уверенно отбивался, хотя в концовке игра стала напряженной.
У "Челси" все-таки были шансы, чтобы уйти от поражения, однако Шмейхель совершил первоклассные сейвы после ударов вышедшего на замену Бена Чилуэлла и Мейсона Маунта.
На исходе основного времени мяч побывал в воротах Шмейхеля после срикошетившего удара Чилуэлла, однако вмешалась система VAR и обнаружила офсайд — гол не был засчитан.
"Челси" откровенно разочаровал, проведя очень слабый матч и создав мизер моментов. "Синие" упустили возможность завоевать свой первый трофей в сезоне, однако в финале Лиги Чемпионов у них будет второй шанс, а уже во вторник они попытаются взять реванш у "Лестера" в рамках Премьер-Лиги.
"Челси" — "Лестер" — 0:1 (0:0)
Гол: Тилемас 63.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Хадсон-Одои 76), Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржиньо (Хаверц 75), Алонсо (Чилуэлл 68), Зийеш (Пулишич 68), Вернер (Жиру 82), Маунт.
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Сеюнджю, Эванс (Олбрайтон 34), Фофана, Томас (Морган 82), Ндиди, Тилеманс, Перес (Чоудури 82), Ихеаначо (Мэддисон 67), Варди.
Предупреждения: Вернер — Фофана.
15.05.2021 21:10
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Последние комментарии:
А где же главный пиздабол фапл-труманк.Сосется со своим любовником kojan?
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Абсолютно новый Финалопроебалси
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Если чесно думаю едеем на рельсах Лэмпся.. Тухеля пока не видно с Мбаппе и Атакой!!
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Хyяcce лyзepxyйцев раcпидopacилo по ветке.
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6лять пздц финал есть финал трофей есть трофей, да катали вату е6аную но тут важен результат а не игра, а вот теперь если и через 3 дня катнуть вату то можно вылететь из топ 4
правило о любой руке как нарушении только с 1 июля отменяется это во первых, во вторых там была игра рукой потому что он и рукой тянулся тоже, если б не в руку ту мяч пошел бы туда куда и направлялся хоть и по другой траектории
ну и с офсайдом пздц как не повезло, не будь вар никто бы не сказал что офсайд они были на одной линии, опять миллиметры порешали
сука второй подряд слить е6ать обидно, пох ща даже на лч сука обидно е6ана в рот, идите нaхуй те которые "да пох главное лч взять главный финал впереди"
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Пидорок мбаласк слился под шконарь, сруль там же.
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Судья по составу щленси снова с 5 защитниками играл.
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Жаржинья пидар сколько раз защям свинью подкладывал своими перекатами назад на месте чёрного арийца дал бы ему прямь на поле пару подсрачников.))
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Когда увидел жоржинье Алонсо и дауна венера в старте все стало ясно. Надеюсь в финале лч выйдет ковачич в старте
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всех адекватных пенсов с победой!!!
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Ах-ха членси сосо ))
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Псиц пенсусы неадекватят.
Лемпес скорее всего не дошел бы и до финалов, а вы влетели в одном и разнылись уже. Норм тренер Тухель, дайте ему время и парочку новых игроков и уже судите его, даже если влетите в лч и мимо лч. В любом случае, в отличии от того же смеагола, Томас реально шарит в тактике и способен развивать игроков, кароч норм у вас тренер, за пол года чудес не бывает.
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Матч по содержанию полное гамнище был.
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Аххввхвххвхвххвхвхвххв щелще88 х у е с о с ,гдеты терпила,обоссанная
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Нахуй он Кепу в ворота поставил, да Менди мог бы тоже не дотянуться, но Кепа пропускает такие мячи всегда(
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Қотағымды жемеңдер малдар, мықты болсаңдар өздерің адам болып алыңдар
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Заметьте как очистился фапл, когда большая часть пенсопитеков присела на бутылку)))
Норм празднуют победу
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Я вот одно не пойму, какого черта Тухель поставил на раму кепу? Больной что ли ? Аспи аки безвиз пухляшка ухаахахахахахаахх ухихихихихихихиихих
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Тут же был один единственный фанат Лис ? Куда он делся ?
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в следуюзем сезоне пеп буддет играть жестко с позиции силы
колбаса со всей защитой опять же будет
каким макаром пенсы или манки хотят выиграть чемпионат? с сульшером чтоли? или с тухелем?
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