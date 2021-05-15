"Реал" может позвать Анчелотти обратно

"Реал" задумывается о том, чтобы позвать главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти назад в Мадрид.

Президент испанского гранда Флорентино Перес всерьез опасается, что Зинедин Зидан покинет клуб в конце сезона. В Мадриде крепнет ощущение, что французскому тренеру нужен очередной перерыв, чтобы перезарядить батареи.



Как утверждает Daily Mirror, ссылаясь на близкий к Зидану источник, Зинедин примет решение насчет своего будущего после заключительного матча сезона Ла Лиги против "Вильярреала" 23 мая.



Сложившаяся ситуация заставляет Переса размышлять о том, кто может заменить Зидана, и одним из кандидатов на эту роль является Анчелотти, который выиграл с "Реалом" Кубок Испании и Лигу Чемпионов в сезоне 2013/14.



Также "Реал", уступающий два очка лидирующему в Ла Лиге "Атлетико", держит в уме вариант с бывшим рулевым "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.