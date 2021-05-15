"Лестер" близок к покупке Сумаре

"Лестер" близок к приобретению полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре за 20 миллионов фунтов.

По информации Daily Mail, "Лестер" ведет переговоры по Сумаре с начала этого календарного года, и сейчас стороны вплотную приблизились к компромиссу.



Лишь в прошлом году "Лилль" отклонил предложение "Ньюкасла" в 35 млн. фунтов о покупке Бубакари, однако пандемия коронавируса заставила французский клуб сильно поумерить свои аппетиты.



22-летний Сумаре, которого по стилю игры сравнивают с легендой "Манчестер Сити" Яя Туре, прекрасно знаком с защитником "лис" Весле Фофана, с которым они вместе выступали за сборную Франции. Этот фактор помог клубу с "Кинг Пауэр" очаровать Бубакари.



Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс надеется, что в ближайшие недели его клуб подпишет не только Сумаре, но и нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара. Также "лисы" ищут вингера и запасного крайнего защитника.