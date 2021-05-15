Роджерс призвал "Лестер" выиграть Кубок Англии в память о бывшем владельце клуба

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс призвал свою команду выиграть Кубок Англии в память о погибшем владельце клуба Вишае Шривадданапрабхе.

Вишай Шривадданапрабха приобрел "Лестер" в 2010 году, в сезоне 2015/16 засвидетельствовав сенсационное чемпионство "лис" в Премьер-Лиге.



В октябре 2018 бизнесмен из Таиланда трагически ушел из жизни, потерпев крушение на вертолете близ "Кинг Пауэр". Сейчас клуб находится в руках сына Вишая Айяватта по прозвищу Топ, которого Роджерс тоже очень ценит.



"Я был бы счастлив выиграть Кубок Англии ради Куна Вишая и его семьи. Его дух и память о нем будут с нами в день матча".



"Кун Топ зарядил нас энергией, в очередной раз повидав нас в этот уикенд. Это одна из причин, почему я вообще взялся за работу здесь. Из-за него и из-за "Лестера".



"Конечно, я был бы счастлив одержать победу ради игроков, ради болельщиков. Но если бы мне требовалось выбрать кого-нибудь одного, то я бы выбрал Куна Вишая, Куна Топа и их семью. Это было бы нечто особенное", — цитирует Роджерса The Independent.