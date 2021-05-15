Алли поцеловал дочь Гвардиолы

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли был замечен целующим дочь главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Этот сезон складывается совершенно ужасно для Алли, который перестал проходить в стартовый состав "шпор" и, вероятно, не поедет на Евро-2020 со сборной Англии.



Кроме того, ранее этой весной стало известно, что Алли расстался со своей девушкой Руби Мэй. По слухам, модель бросила футболиста, потому что тот слишком много играл в Fortnite.



Однако теперь у 25-летнего англичанина появилась новая возлюбленная, и это 20-летняя Мария Гвардиола, с которой он познакомился только в прошлом месяце.



В прошлое воскресенье, спустя сутки после поражения 3:1 от "Лидса" в Премьер-Лиге, Деле и Мария были замечены в компании друзей на крыше одного из ночных баров Лондона.



Воспользовавшись моментом, Алли наклонился к Марии и поцеловал ее. Впрочем, сама девушка утверждает, что они с Деле "просто друзья".







