Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани поделился своим мнением, насчет Европейской Суперлиги.

Напомним, "Юнайтед" был одним из 12 основателей Европейской Суперлиги — закрытого соревнования для элитных клубов. Правда, проект развалился уже спустя 48 часов после того, как был официально представлен.



Рискуя навлечь на себя гнев владельцев "Юнайтед", в общении с южноамериканской прессой Кавани раскритиковал идею Суперлиги.



"Когда стало известно о Суперлиге, я сказал себе: "Этого не может быть. Если это случится, то чего ожидать дальше?"



"Нельзя лишать более скромные клубы возможности выступить в Лиге Чемпионов. Или запрещать средним клубам мечтать о борьбе с более сильными клубами, о месте в элите".



"Фанаты этих клубов лишились бы возможности испытать это, а это недопустимо", — сообщил Кавани DosDePunta.