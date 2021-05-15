Кавани раскритиковал идею Суперлиги

Эдинсон Кавани Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани поделился своим мнением, насчет Европейской Суперлиги.

Напомним, "Юнайтед" был одним из 12 основателей Европейской Суперлиги — закрытого соревнования для элитных клубов. Правда, проект развалился уже спустя 48 часов после того, как был официально представлен.

Рискуя навлечь на себя гнев владельцев "Юнайтед", в общении с южноамериканской прессой Кавани раскритиковал идею Суперлиги.

"Когда стало известно о Суперлиге, я сказал себе: "Этого не может быть. Если это случится, то чего ожидать дальше?"

"Нельзя лишать более скромные клубы возможности выступить в Лиге Чемпионов. Или запрещать средним клубам мечтать о борьбе с более сильными клубами, о месте в элите".

"Фанаты этих клубов лишились бы возможности испытать это, а это недопустимо", — сообщил Кавани DosDePunta.


Метки Европейская Суперлига, Кавани, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2021 15:00

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  1. h22o 15.05.2021 15:53 # h22o
    слоупок

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  2. vals1702 15.05.2021 15:50 # vals1702
    дурачок

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  3. suddenly 15.05.2021 15:10 # suddenly
    Да уже все забыли про эту супер лигу

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