Кавани раскритиковал идею Суперлиги
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани поделился своим мнением, насчет Европейской Суперлиги.
Напомним, "Юнайтед" был одним из 12 основателей Европейской Суперлиги — закрытого соревнования для элитных клубов. Правда, проект развалился уже спустя 48 часов после того, как был официально представлен.
Рискуя навлечь на себя гнев владельцев "Юнайтед", в общении с южноамериканской прессой Кавани раскритиковал идею Суперлиги.
"Когда стало известно о Суперлиге, я сказал себе: "Этого не может быть. Если это случится, то чего ожидать дальше?"
"Нельзя лишать более скромные клубы возможности выступить в Лиге Чемпионов. Или запрещать средним клубам мечтать о борьбе с более сильными клубами, о месте в элите".
"Фанаты этих клубов лишились бы возможности испытать это, а это недопустимо", — сообщил Кавани DosDePunta.
15.05.2021 15:00
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слоупок
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дурачок
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Да уже все забыли про эту супер лигу
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