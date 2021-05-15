"Арсенал" не будет покупать защитника на замену Луису

"Арсенал" не будет выходить на трансферный рынок ради замены защитнику Давиду Луису. Такой игрок уже есть у "канониров".

Накануне Луис встретился с руководством "Арсенала", и сторонами было решено прекратить сотрудничество после двух лет вместе.



Главный тренер "канониров" Микель Артета и боссы клуба уже знают, кто заменит Давида. Уход 34-летнего бразильца открывает дорогу в стартовый состав для Вильяма Салиба.



Салиба не сыграл ни минуты за "Арсенал" в первой половине этого сезона — тогда Артета решил, что Вильям еще не готов для первой команды. Однако на "Эмирейтс" чувствуют, что аренда в "Ниицце" помогла довести талантливого защитника до ума.



Daily Mirror ожидает, что со следующего сезона Артета сразу будет наигрывать Салиба в основе. 20-летнему французу отводится ключевая роль в революции, которую готовит Микель, собираясь кардинально обновить облик команды за лето.