Тухель: "Кепа заслужил сыграть в финале"
Наставник "Челси" Томас Тухель считает, что голкипер Кепа Аррисабалага заслужил сыграть в финале Кубка Англии против "Лестера".
Напомним, Тухель заранее объявил, что именно Кепа будет защищать ворота "Челси" в финальном матче на "Уэмбли", несмотря на то, что первым номером "синих" в этом сезоне является Эдуар Менди.
26-летний испанец провел все пять матчей "Челси" в этом розыгрыше Кубка Англии, и Тухель просто не видит смысла менять голкипера на финал.
"Кепа выйдет в старте на финал Кубка Англии. Если у тебя есть голкипер в этом соревновании, как у нас в случае с Кепой, ты не меняешь его на финал".
"Он является частью коллектива, и он вывел нас в финал, поэтому он заслуживает сыграть. Завтра будет следующее испытание для него".
"Эду стал первым номером еще до моего прихода, и незачем это менять. Они оба великолепные парни, и в этом плане ничего не изменилось".
"Эду — наш первый номер, а Кепа — очень сильный голкипер, которым мы рады обладать. Они оба трудятся превосходным и впечатляющим образом", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
15.05.2021 13:00
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