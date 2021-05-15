Тухель: "Кепа заслужил сыграть в финале"

Наставник "Челси" Томас Тухель считает, что голкипер Кепа Аррисабалага заслужил сыграть в финале Кубка Англии против "Лестера".

Напомним, Тухель заранее объявил, что именно Кепа будет защищать ворота "Челси" в финальном матче на "Уэмбли", несмотря на то, что первым номером "синих" в этом сезоне является Эдуар Менди.



26-летний испанец провел все пять матчей "Челси" в этом розыгрыше Кубка Англии, и Тухель просто не видит смысла менять голкипера на финал.



"Кепа выйдет в старте на финал Кубка Англии. Если у тебя есть голкипер в этом соревновании, как у нас в случае с Кепой, ты не меняешь его на финал".



"Он является частью коллектива, и он вывел нас в финал, поэтому он заслуживает сыграть. Завтра будет следующее испытание для него".



"Эду стал первым номером еще до моего прихода, и незачем это менять. Они оба великолепные парни, и в этом плане ничего не изменилось".



"Эду — наш первый номер, а Кепа — очень сильный голкипер, которым мы рады обладать. Они оба трудятся превосходным и впечатляющим образом", — цитирует Тухеля Daily Mirror.