Гвардиола объяснил, почему Карсон сыграл против "Ньюкасла"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему в матче против "Ньюкасла" (3:4) доверил защищать ворота Скотту Карсону.

В своем первом матче после оформления чемпионства в Премьер-Лиге Гвардиола устроил дебют за клуб для 35-летнего Карсона, который второй подряд сезон проводит в "Сити" на правах аренды из "Дерби", страхуя Эдерсона и Зака Стеффена.



На "Сент-Джеймс Парк" "горожане" впервые с сентября пропустили три гола, однако ни в одном из них Карсон не виноват. Более того, Скотт даже отразил пенальти, прежде чем Джо Уиллок сыграл на добивании. Гвардиола считает, что дебют ветерану удался.



"Может быть, люди этого не знают, но он — наш настоящий лидер. Он прямо говорит то, что думает, он обладает большим опытом, и он невероятен в раздевалке во время матчей с большими командами".



"Он невероятный человек, и мы были рады за него — не только я, но также Эдди и Зак. Рады, что он получил возможность сыграть сегодня".



"Он пропустил три гола после стандартных положений, где он не мог ничего поделать. Я рад, что он дебютировал за нас", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.