Мейсон Маунт хочет трофеев

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заявил, что хочет пойти по стопам легенд своего клуба, выигрывая трофеи.

Маунт находится в системе "Челси" с шести лет, а за первую команду дебютировал в 2019 году. Сейчас уже невозможно представить "синих" без Мейсона.



Закрепившись в качестве ключевого игрока "Челси", теперь 22-летний англичанин хочет перейти к завоеванию трофеев, начиная с субботнего финала Кубка Англии против "Лестера".



"Я хочу исполнить свои мечты и мечты игроков, которые совершают становление вместе со мной. Мы хотим трофеев".



"Будучи игроком академии, я был свидетелем того, как многие игроки — легенды "Челси" — выигрывали трофеи, большие трофеи".



"Я хочу подражать им. Я хочу пойти по их стопам. По стопам игроков вроде Лэмпарда, Джона Терри, Дидье Дрогба, Эшли Коула, Петра Чеха..."



"Они выигрывали большие трофеи и провели так много матчей за клуб", — цитирует Маунта BBC.