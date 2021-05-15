Мейсон Маунт хочет трофеев
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заявил, что хочет пойти по стопам легенд своего клуба, выигрывая трофеи.
Маунт находится в системе "Челси" с шести лет, а за первую команду дебютировал в 2019 году. Сейчас уже невозможно представить "синих" без Мейсона.
Закрепившись в качестве ключевого игрока "Челси", теперь 22-летний англичанин хочет перейти к завоеванию трофеев, начиная с субботнего финала Кубка Англии против "Лестера".
"Я хочу исполнить свои мечты и мечты игроков, которые совершают становление вместе со мной. Мы хотим трофеев".
"Будучи игроком академии, я был свидетелем того, как многие игроки — легенды "Челси" — выигрывали трофеи, большие трофеи".
"Я хочу подражать им. Я хочу пойти по их стопам. По стопам игроков вроде Лэмпарда, Джона Терри, Дидье Дрогба, Эшли Коула, Петра Чеха..."
"Они выигрывали большие трофеи и провели так много матчей за клуб", — цитирует Маунта BBC.
15.05.2021 11:00
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Красавчик
Топовая академия
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ты за членси играешь, проснись.
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