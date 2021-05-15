Мейсон Маунт хочет трофеев

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заявил, что хочет пойти по стопам легенд своего клуба, выигрывая трофеи.

Маунт находится в системе "Челси" с шести лет, а за первую команду дебютировал в 2019 году. Сейчас уже невозможно представить "синих" без Мейсона.

Закрепившись в качестве ключевого игрока "Челси", теперь 22-летний англичанин хочет перейти к завоеванию трофеев, начиная с субботнего финала Кубка Англии против "Лестера".

"Я хочу исполнить свои мечты и мечты игроков, которые совершают становление вместе со мной. Мы хотим трофеев".

"Будучи игроком академии, я был свидетелем того, как многие игроки — легенды "Челси" — выигрывали трофеи, большие трофеи".

"Я хочу подражать им. Я хочу пойти по их стопам. По стопам игроков вроде Лэмпарда, Джона Терри, Дидье Дрогба, Эшли Коула, Петра Чеха..."

"Они выигрывали большие трофеи и провели так много матчей за клуб", — цитирует Маунта BBC.


Метки Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 471

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 15.05.2021 12:09 # meshuggah
    Красавчик
    Топовая академия

    (ответить)

  2. minamino 15.05.2021 11:13 # minamino
    ты за членси играешь, проснись.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: