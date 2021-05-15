Аспиликуэта: "Побеждать — это заложено в ДНК "Челси"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что стремление выигрывать трофеи заложено в ДНК его клуба.

Аспиликуэта выступает за "Челси" с 2012 года, придя в клуб, едва выигравший Лигу Чемпионов. Сесар застал в раздевалке ряд легендарных для "синих" игроков.



С тех пор Аспиликуэта выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и две Лиги Европы, а Томас Тухель — уже восьмой тренер, с которым приходится работать 31-летнему испанцу на "Стэмфорд Бридж".



В преддверии субботнего финала Кубка Англии против "Лестера" Аспиликуэта рассказал о победном духе "Челси" и вспомнил, как некогда сам впитывал победные традиции клуба.



"Побеждать — это заложено в ДНК "Челси", и с момента своего прихода сюда в 2012 году я чувствую потребность выигрывать трофеи. Ради этого все и делается. Я всегда это чувствовал, даже когда мы проводим неудачный сезон или меняем тренера".



"Когда я пришел сюда, то оказался в раздевалке команды, которая едва стала чемпионом Европы. Та победа многое значила для "Челси" и для владельца клуба, они долго к этому стремились. Я оказался рядом с такими большими личностями, как Фрэнк Лэмпард, Джон Терри, Эшли Коул, Петр Чех, Иванович".



"Ты учился у них каждый день на тренировках. Учился, как они достигают успеха. Ты спрашивал себя: "Как им это удается? Почему они выиграли так много трофеев?"



"Когда ты видишь их на поле, видишь их на тренировках, то понимаешь, почему они так успешны. Они выкладываются без остатка каждый день".



"Важно, чтобы новые игроки, которые приходят сюда, сразу это чувствовали, потому что здесь у тебя нет времени на раскачку, и все мы хотим достичь успеха как можно скорее. Мы не знаем, сколько возможностей выиграть трофеи у нас будет".



"Наша академия понимает, что значит для "Челси" завоевание трофеев. Сочетание всего этого очень важно для победного духа", — цитирует Аспиликуэту Daily Mirror.