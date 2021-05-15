Анонс финала Кубка Англии

В субботнем противостоянии "Челси" и "Лестера" на "Уэмбли" определится обладатель Кубка Англии. Предлагаем вашему вниманию анонс финального матча.

Судьба распорядилась таким образом, что "Челси" и "Лестер" также являются прямыми конкурентами в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, причем в следующий вторник они как раз сойдутся лицом к лицу на "Стэмфорд Бридж" в рамках чемпионата.



Для "синих" это будет возможность выиграть свой первый трофей при Томасе Тухеле и реабилитироваться за неожиданное поражение от "Арсенала" посреди недели.



Если "лисы" завершат сезон с поражением в финале Кубка Англии и за пределами топ-4, это стало бы огромным разочарованием, но Брендан Роджерс все еще может предотвратить этот негативный сценарий.



- Все семь противостояний этих команд в Кубке Англии завершились победами "Челси". Правда, в двух потребовалась переигровка.



- "Лестер" и "Челси" встретятся в финале внутреннего кубкового соревнования во второй раз. В финале Кубка Лиги в сезоне 1964/65 верх взяли "синие" (3:2 по сумме двух матчей).



- Свою единственную кубковую победу над "Челси" "Лестер" одержал в ответном матче 2-го раунда Кубка Лиги в сезоне 1983/84 — 0:2 на "Стэмфорд Бридж".



- "Челси" ни разу не выиграл в шести последних встречах с "Лестером" в рамках Премьер-Лиги (4 ничьи, 2 поражения). Проигрыш 2:0 на "Кинг Пауэр" в январе стал последним матчем чемпионата для Фрэнка Лэмпарда у руля "синих".



- "Челси" достигает финала Кубка Англии в четвертый раз за пять последних сезонов, в течение этого время взяв трофей лишь раз — в 2018 году.



- А всего это 15-й финал Кубка Англии для "Челси", и из предыдущих 14 "синие" выиграли восемь.



- Семь из восьми своих побед в финалах Кубка Англии "Челси" одержал с перевесом в один гол.



- Эти восемь побед в финалах Кубка Англии "Челси" одержал при восьми различных тренерах.



- Томас Тухель — первый немецкий тренер в финале Кубка Англии. При нем "синие" еще не пропустили ни одного гола в этом соревновании.



- "Лестер" — единственный из числа 24 чемпионов высшего английского дивизиона клуб, который никогда не выигрывал Кубок Англии.



- "Лестер" уже повторил клубный рекорд, установленный в 1963 году, из пяти побед подряд в Кубке Англии.



- "Лестер" выиграл только четыре из своих 15 матчей на "Уэмбли" (1 ничья, 10 поражений).



- Это будет первый кубковый финал для "Лестера" с победного финала Кубка Лиги против "Транмира" в 2001 году.



- Брендан Роджерс как тренер выиграл все шесть своих финалов: плей-офф Чемпионшипа, три в Кубке Лиги и два в Кубке Шотландии.



Голкиперу Кепе Аррисабалаге было заранее обещано место в стартовом составе "Челси", как и полузащитнику Нголо Канте. После пяти недель отсутствия с травмой задней поверхности бедра возвращается Матео Ковачич. Андреас Кристенсен может пропустить финал из-за проблем со здоровьем.



"Лестеру" предстоит оценить состояние защитника Джонни Эванса, который пропустил два последних матча с травмой пятки. Рикарду Перейра и Джеймс Мээддисон, возможно, не готовы к выходу в старте.



Кубок Англии. Финал

"Челси" — "Лестер"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:15 Онлайн-трансляции