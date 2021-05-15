Гвардиола: "Торрес может стать заменой Агуэро"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что вингер Ферран Торрес может стать новым 9-м номером его команды.

От "горожан" ожидают, что грядущим летом они выйдут на трансферный рынок ради приобретения центрального нападающего на замену Серхио Агуэро, который покидает клуб.



Однако накануне вечером Торрес дал понять Гвардиоле, что в этом, возможно, нет необходимости. 21-летний испанец продемонстрировал свой бомбардирский талант, разразившись хет-триком в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" (3:4).



"Дело не только в этом вечере. Конечно, этим вечером он сыграл важную роль, но его первый английский сезон в целом исключителен в плане цифр. Он пришел сюда как вингер, но ему пришлось думать, как играть нападающего. Когда Серхио и Габриэль отсутствовали, мы смогли положиться на него. Он забил против "Лидса" и "Кристал Пэлас". Он провел не так много минут, но когда он играет, он демонстрирует голевое чутье".



"Да, он может быть 9-м номером. Мы уже использовали его на этой позиции, и он был великолепен, так что мы будем делать это и дальше. Он улучшил свой игровой ритм и особенно прибавил в оборонительных действиях. Матч против "Пэлас" стал поворотным моментом для него в этом сезоне, и это так хорошо. Когда он забивал свой третий гол сегодня, то словно знал, куда отскочит мяч от штанги".



"Таким чутьем обладают бомбардиры. Они инстинктивно чувствуют, куда придет мяч. У него это есть. А его первый гол был великолепен. Я очень им доволен".



"Возможно, я должен подумать, чтобы чаще использовать его в качестве нападающего, потому что каждый раз, когда он играет на этой позиции, он демонстрирует голевое чутье. Он стал невероятным приобретением для нас, он молодой игрок, он может играть на трех позициях впереди, но по центру он демонстрирует невероятное голевое чутье", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.