Тухель займется медитацией перед финалом Кубка Англии

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о своем ритуале по подготовке к матчам и о том, что он будет делать перед финалом Кубка Англии.

В субботу у Тухеля будет возможность завоевать свой первый трофей с "Челси" — "синие" сойдутся в финале Кубка Англии на "Уэмбли" с "Лестером".



Этот день Тухель собирается начать с 20-минутной медитации. Томас так обычно поступает, чтобы успокоить нервы перед игрой.



"Я рано проснусь, займусь спортом и помедитирую, а затем начну готовиться к первому собранию".



"Ты просто пытаешься погрузиться в рутину. Иногда я совершаю пробежку после матчей, когда они заканчиваются поздно, чтобы высвободить энергию и лучше спать. Иногда я очень дисциплинирован в этом отношении, иногда нет".



"Думаю, волноваться и нервничать — это нормально. Это чувство может быть сильнее или слабее, но иногда оно охватывает меня и перед обычными матчами. В другой раз ты спокоен, даже когда находишься под давлением".



"В такие моменты ты делаешь паузу на 20 минут в своем номере. Вдох, выдох. И стараешься не делать ничего другого".



"Я пришел к этому несколько лет назад, когда тренировал в Дортмунде или, возможно, между "Майнцем" и "Дортмундом". Это помогало мне".



"Иногда я дисциплинирован и делаю это по два раза в день. В другие разы я обхожусь без этого пару недель. Здесь ничего особенного. Ты просто дышишь и усердно стараешься не делать ничего другого", — цитирует Тухеля Sky Sports.