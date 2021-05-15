Тухель займется медитацией перед финалом Кубка Англии

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о своем ритуале по подготовке к матчам и о том, что он будет делать перед финалом Кубка Англии.

В субботу у Тухеля будет возможность завоевать свой первый трофей с "Челси" — "синие" сойдутся в финале Кубка Англии на "Уэмбли" с "Лестером".

Этот день Тухель собирается начать с 20-минутной медитации. Томас так обычно поступает, чтобы успокоить нервы перед игрой.

"Я рано проснусь, займусь спортом и помедитирую, а затем начну готовиться к первому собранию".

"Ты просто пытаешься погрузиться в рутину. Иногда я совершаю пробежку после матчей, когда они заканчиваются поздно, чтобы высвободить энергию и лучше спать. Иногда я очень дисциплинирован в этом отношении, иногда нет".

"Думаю, волноваться и нервничать — это нормально. Это чувство может быть сильнее или слабее, но иногда оно охватывает меня и перед обычными матчами. В другой раз ты спокоен, даже когда находишься под давлением".

"В такие моменты ты делаешь паузу на 20 минут в своем номере. Вдох, выдох. И стараешься не делать ничего другого".

"Я пришел к этому несколько лет назад, когда тренировал в Дортмунде или, возможно, между "Майнцем" и "Дортмундом". Это помогало мне".

"Иногда я дисциплинирован и делаю это по два раза в день. В другие разы я обхожусь без этого пару недель. Здесь ничего особенного. Ты просто дышишь и усердно стараешься не делать ничего другого", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Кубок Англии, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2021 06:00

Количество просмотров Просмотров: 580

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 15.05.2021 07:56 # scouser2005
    Лучше бы медиацией с Броджерсом занялся.. КА означает КАК? Договориться как им достойно проебать. У них же две встречи - КА и АПЛ

    (ответить)

  2. stalker2005 15.05.2021 06:24 # stalker2005
    Полудурок лучше мастурбацией занялся бы...

    (ответить)

  3. hunter022 15.05.2021 06:05 # hunter022
    После медитации займётся ротацией

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: