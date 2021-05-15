Тухель займется медитацией перед финалом Кубка Англии
Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о своем ритуале по подготовке к матчам и о том, что он будет делать перед финалом Кубка Англии.
В субботу у Тухеля будет возможность завоевать свой первый трофей с "Челси" — "синие" сойдутся в финале Кубка Англии на "Уэмбли" с "Лестером".
Этот день Тухель собирается начать с 20-минутной медитации. Томас так обычно поступает, чтобы успокоить нервы перед игрой.
"Я рано проснусь, займусь спортом и помедитирую, а затем начну готовиться к первому собранию".
"Ты просто пытаешься погрузиться в рутину. Иногда я совершаю пробежку после матчей, когда они заканчиваются поздно, чтобы высвободить энергию и лучше спать. Иногда я очень дисциплинирован в этом отношении, иногда нет".
"Думаю, волноваться и нервничать — это нормально. Это чувство может быть сильнее или слабее, но иногда оно охватывает меня и перед обычными матчами. В другой раз ты спокоен, даже когда находишься под давлением".
"В такие моменты ты делаешь паузу на 20 минут в своем номере. Вдох, выдох. И стараешься не делать ничего другого".
"Я пришел к этому несколько лет назад, когда тренировал в Дортмунде или, возможно, между "Майнцем" и "Дортмундом". Это помогало мне".
"Иногда я дисциплинирован и делаю это по два раза в день. В другие разы я обхожусь без этого пару недель. Здесь ничего особенного. Ты просто дышишь и усердно стараешься не делать ничего другого", — цитирует Тухеля Sky Sports.
15.05.2021 06:00
Просмотров: 580
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лучше бы медиацией с Броджерсом занялся.. КА означает КАК? Договориться как им достойно проебать. У них же две встречи - КА и АПЛ
(ответить)
Полудурок лучше мастурбацией занялся бы...
(ответить)
После медитации займётся ротацией
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий