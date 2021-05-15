"Сити" победил "Ньюкасл" благодаря хет-трику Торреса
В своем первом матче в качестве новоиспеченного чемпиона Премьер-Лиги "Манчестер Сити" устроил голевую феерию на пару с "Ньюкаслом", одержав победу со счетом 3:4.
По сравнению с победой 2:4 над "Лестером" "сороки" недосчитались Каллума Уилсона, чье место в нападении занял Жоэлинтон.
У "горожан" можно было насчитать пять перестановок в старте. Свой шанс получили Скотт Карсон, Эрик Гарсия, Кайл Уолкер, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва.
В начале матча "Сити" имел четырехкратное преимущество по владению мячом. Гости не создавали голевых моментов, но их давление было значительным. "Ньюкасл" жался к своим воротам, и было ощущение, что гол назревает.
В середине тайма гол и случился — но не в те ворота, как можно было ожидать. Это Эмиль Крафт, затесавшись между Натаном Аке и Жоау Канселу, замкнул головой подачу партнером углового — 1:0.
Пропустив, "горожане" вновь принялись нагнетать давление, из под которого "сорокам" удалось высвободиться и провести контратаку. Эта контратака была прервана фолом, а Джонджо Шелви, исполняя штрафной, пробил в перекладину.
Отделавшись испугом, гости восстановили "статус-кво". На 39-й минуте Канселу нанес удар с рикошетом с дальнего края штрафной площади — 1:1. А на 42-й минуе Ферран Торрес сыграл на опережение и эффектно пробил пяткой после подачи от Гюндогана — 1:2.
Однако на этом события первого тайма не закончились. Перед самым перерывом "Ньюкасл" провел еще одну контратаку, которая уже вроде бы затухла, но Аке вдруг решил сфолить в своей штрафной. Система VAR подтвердила правильность назначения пенальти, и Жоэлинтон пушечным ударом с точки сравнял счет — 2:2.
С началом второго тайма натиск "Сити" ослаб, и хозяева стали регулярно ходить вперед. На 61-й минуте Уолкер только фолом смог остановить прорыв Аллана Сен-Максимена по левому краю штрафной, и рефери назначил второй в матче пенальти. Карсон отразил удар Уиллока с 11-метровой отметки, но перед добиванием Джо оказался бессилен — 2:3.
Ответ "горожан" последовал незамедлительно. Торрес с линии вратарской замкнул хороший прострел Габриэля Жезуса — 3:3.
Спустя еще две минуты Торрес оформил хет-трик, добив мяч в ворота после дальнего удара Канселу в штангу — 3:4.
На этом веселье закончилось. В остатке матча "Сити" решил сыграть надежно, лишив соперника мяча.
Матч получился крайне интересным. "Сити" легко пропускал, но еще легче забивал. "Горожане" сыграли не самым оптимальным составом и не в полную силу, но этого оказалось достаточно для победы.
"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
15.05.2021 00:00
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Какой же Аке днарь!Нафиг его вообще покупали?
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Касл достойно смотрелся. Давно ли кто-нибудь еще трешку отгружал Ман Сити...
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И всего два комментария, хотя новость на главной.
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