"Сити" победил "Ньюкасл" благодаря хет-трику Торреса

В своем первом матче в качестве новоиспеченного чемпиона Премьер-Лиги "Манчестер Сити" устроил голевую феерию на пару с "Ньюкаслом", одержав победу со счетом 3:4.

По сравнению с победой 2:4 над "Лестером" "сороки" недосчитались Каллума Уилсона, чье место в нападении занял Жоэлинтон.



У "горожан" можно было насчитать пять перестановок в старте. Свой шанс получили Скотт Карсон, Эрик Гарсия, Кайл Уолкер, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва.



В начале матча "Сити" имел четырехкратное преимущество по владению мячом. Гости не создавали голевых моментов, но их давление было значительным. "Ньюкасл" жался к своим воротам, и было ощущение, что гол назревает.



В середине тайма гол и случился — но не в те ворота, как можно было ожидать. Это Эмиль Крафт, затесавшись между Натаном Аке и Жоау Канселу, замкнул головой подачу партнером углового — 1:0.



Пропустив, "горожане" вновь принялись нагнетать давление, из под которого "сорокам" удалось высвободиться и провести контратаку. Эта контратака была прервана фолом, а Джонджо Шелви, исполняя штрафной, пробил в перекладину.



Отделавшись испугом, гости восстановили "статус-кво". На 39-й минуте Канселу нанес удар с рикошетом с дальнего края штрафной площади — 1:1. А на 42-й минуе Ферран Торрес сыграл на опережение и эффектно пробил пяткой после подачи от Гюндогана — 1:2.



Однако на этом события первого тайма не закончились. Перед самым перерывом "Ньюкасл" провел еще одну контратаку, которая уже вроде бы затухла, но Аке вдруг решил сфолить в своей штрафной. Система VAR подтвердила правильность назначения пенальти, и Жоэлинтон пушечным ударом с точки сравнял счет — 2:2.



С началом второго тайма натиск "Сити" ослаб, и хозяева стали регулярно ходить вперед. На 61-й минуте Уолкер только фолом смог остановить прорыв Аллана Сен-Максимена по левому краю штрафной, и рефери назначил второй в матче пенальти. Карсон отразил удар Уиллока с 11-метровой отметки, но перед добиванием Джо оказался бессилен — 2:3.



Ответ "горожан" последовал незамедлительно. Торрес с линии вратарской замкнул хороший прострел Габриэля Жезуса — 3:3.



Спустя еще две минуты Торрес оформил хет-трик, добив мяч в ворота после дальнего удара Канселу в штангу — 3:4.



На этом веселье закончилось. В остатке матча "Сити" решил сыграть надежно, лишив соперника мяча.



Матч получился крайне интересным. "Сити" легко пропускал, но еще легче забивал. "Горожане" сыграли не самым оптимальным составом и не в полную силу, но этого оказалось достаточно для победы.



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче