Ходжсон: "Пока не думал об уходе на пенсию"

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что пока не думал об уходе на пенсию.

Согласно слухам, "Пэлас" склоняется к тому, чтобы не продлевать истекающий в конце сезона контракт 73-летнего Ходжсона. На место Роя вовсю сватают Фрэнка Лэмпарда.



Однако Ходжсон равнодушен к этим спекуляциям. Уходить ли на заслуженный отдых, Рой решит после трех оставшихся матчей.



"Я пока не думал об уходе на пенсию. В моей жизни определенно еще наступит время, когда я выскажусь об этом, но сейчас не тот момент".



"Если честно, я не читал, что пишут в газетах. Я всегда говорил, что наступит время, когда я сделаю заявление насчет своего будущего. Я сделаю это, когда буду готов".



"Последние два с половиной месяца мне приходится регулярно отвечать на такого рода вопросы, поэтому могу предположить, что в газетах есть какие-то истории, но я не читаю их", — цитирует Ходжсона Sky Sports.