Пулишич счастлв в "Челси"

Кристиан Пулишич Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич заявил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и не планирует никуда уходить.

Пулишич появлялся в стартовом составе "синих" лишь на 11 из 26 матчей при Томасе Тухеле в качестве главного тренера, что привело к появлению спекуляций насчет возможного трансфера Кристистиана грядущим летом.

Однако 22-летний американец связывает свое будущее с "Челси" и совершенно не боится конкуренции.

"Естественно, я счастлив здесь. Это были невероятные два года".

"Люди всегда сомневались во мне и говорили: "О, он не играет. Может, он хочет перейти туда? Может, он хочет перейти сюда?" Но я всегда приветствую новые вызовы, я люблю соперничать, я доволен своей позицией и наслаждаюсь пребыванием здесь", — сообщил Пулишич ESPN.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2021 22:00

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  1. chelsiukpro 14.05.2021 22:06 # chelsiukpro
    Топарь! Только прицел немного подправить и будет бомбардир...

    (ответить)

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